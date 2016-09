Schwarzer Tag für Blau-Schwarz

Auch Dimitrios Popovits (links) fand keine Lücke, um den Ulmern gefährlich zu werden. © Schwerdtfeger

Ulm. Die Bilanz des Gastspiels des SV Waldhof beim SSV Ulm liest sich aus Sicht der Mannheimer wie ein schlechter Film: Nach fünf Minuten geführt, dann zwei Gegentore kassiert und am Ende nicht eine hochkarätige Chance zum Ausgleich herausgespielt. Dazu ein womöglich schwer verletzter Jannik Sommer, Torschützenkönig der vergangenen Saison. Für die Truppe von Trainer Gerd Dais hätte die Fahrt ins Schwäbische wahrlich kaum schlimmer enden können.

Da passte es ins Bild, dass Stephan Baierl, Dais' Konterpart auf der Ulmer Bank, noch die besten Worte für den enttäuschten und entthronten Spitzenreiter der Regionalliga Südwest fand. "Es war ein intensives Spiel, wir mussten viel laufen. Es ist nicht leicht, den SV Waldhof zu verteidigen", sagte Baierl, der mit den Ulmern durch das 2:1 (2:1) im fünften Spiel in Folge ungeschlagen blieb und mit dem Aufsteiger bereits den vierten Saisonsieg einfuhr. Die frühe Führung für Mannheim durch einen bemerkenswerten Antritt von Ali Ibrahimaj (5.) drehte Ulms Torjäger David Braig per Elfmeter (11.) und Kopfball (18.) in einen Erfolg, der alles andere als unverdient war.

Führung als Wendepunkt?

Die Ulmer Spatzen, Ende der 90er Jahre unter Ralf Rangnick die Senkrechtstarter des deutschen Profi-Fußballs, spielten clever, kompromisslos in den Zweikämpfen und ständig auf ihre Chancen lauernd. "Das war unsere Marschroute", sagte Baierl später, der wie Dais ausgerechnet das frühe 1:0 für Mannheim als Knackpunkt des Spiels ausmachte. "Das hat uns in die Karten gespielt", sagte der SSV-Coach. Dais meinte: "Das 1:0 zu diesem Zeitpunkt hat uns nicht gut getan. Wir haben gedacht, das wird jetzt ein Selbstläufer."

Wurde es aber überhaupt nicht. Weil die Waldhöfer nach etwa zehn Minuten die Zügel schleifen ließen, ergriffen die Ulmer die Initiative. Der in der ersten Halbzeit überragende Braig steckte auf Sturmpartner Thomas Rathgeber durch, Philipp Förster musste foulen. Den Strafstoß verwandelte Braig sicher - und schickte nach dem nächsten Abwehrfehler der Mannheimer durch den zunächst ganz schwachen Michael Fink das 2:1 hinterher. "Das war insgesamt viel zu wenig von uns", konstatierte Kapitän Fink, dessen Leistung sinnbildlich für den "gebrauchten Tag" stand, den später auch Torwart Markus Scholz gesehen hatte.

Scholz war am Ende sogar mit nach vorne gestürmt, hatte genauso wie Verteidiger Marcel Seegert versucht, einen Punkt zu retten. Eine Großchance aber fabrizierten die Mannheimer nicht mehr - genauso wie in den gesamten 90 Minuten nicht. "Wir haben es nach dem 1:0 einfach dumm gemacht und nie zu unseren gewohnten Abläufen gefunden", sagte Seegert. "Wir haben Moral gezeigt in der zweiten Halbzeit, aber es gibt eben Tage, an denen nichts funktioniert."

Am schlimmsten erwischte es Jannik Sommer. Mannheims bester Torschütze aus der Vorsaison gelang 50 Minuten fast gar nichts, dann verletzte er sich schwer am Knie, musste ausgewechselt werden. "Das sieht nicht gut aus", sagte Trainer Dais - und der schwarze Tag war für den SVW komplett. In der Tabelle stehen die Blau-Schwarzen mit 17 Zählern auf Rang zwei - punktgleich mit dem neuen Spitzenreiter Elversberg und Saarbrücken (3.). Ulm ist bei einem Spiel weniger Vierter (13 Punkte).