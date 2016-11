Schwer berechenbare Schwaben

Mannheim. An den 5. August denkt Gerd Dais gerne zurück. Schon nach zehn Minuten führte der SV Waldhof damals bei seinem Debüt auf der Mannheimer Trainerbank mit 3:0 bei den Stuttgarter Kickers, am Ende gewannen die Mannheimer zum Saisonstart mit 3:2 beim Drittliga-Absteiger. Ein furioser Blitzstart, den man in seiner Karriere nicht allzu oft erlebt - und der laut Dais dementsprechend auch nicht beliebig reproduzierbar ist.

"Das Ziel lautet, wenn der Schiedsrichter abpfeift, drei Punkte mehr auf dem Konto zu haben. Alles andere wird man sehen", schraubt der 53-Jährige die Erwartungen vor dem Rückrundenauftakt gegen die Kickers (heute, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion/live im SWR-Fernsehen) ein wenig herunter. Die ambitionierten Schwaben spielen bisher eine enttäuschende Saison. Nach der 1:2-Niederlage bei Aufsteiger FC Nöttingen flog Trainer Alfred Kaminski vor drei Wochen raus, sein Nachfolger Dieter Märkle hat das Kickers-Schiff allerdings zumindest vorerst wieder auf Kurs gebracht. "Sie haben 4:1 in Trier gewonnen und 0:0 gegen Hoffenheim II gespielt, wo sie auch als Sieger vom Platz hätten gehen müssen", berichtet SVW-Coach Dais, der vor dem schwer berechenbaren Tabellenachten der Regionalliga Südwest eindrücklich warnt: "Der neue Trainer Märkle hat ein bisschen am System gedreht. Das wird für uns sicher eine Herausforderung."

Die Kickers treten unter Märkle, der dank der beiden guten Ergebnisse und eines positiven Votums der Mannschaft mindestens bis zur Winterpause weitermachen darf, in einer etwas defensiveren 4-1-4-1-Grundformation an und haben dadurch erheblich an Stabilität gewonnen. "Wenn man gegen so eine Mannschaft zu null spielt, gibt das auch Selbstvertrauen", sagte Kapitän Daniel Schulz nach der Nullnummer gegen die offensivstarke Hoffenheimer Zweitvertretung.

Kickers mit Abwehrproblemen

Coach Märkle blickt deshalb dem heutigen Duell im Benz-Stadion mit einer Mischung aus Respekt und Selbsvertrauen entgegen. "Das wird ein schweres Spiel - aber auch für den Gegner", erklärte der 54-Jährige in den "Stuttgarter Nachrichten": "Wir werden uns sicher nicht nur hinten reinstellen." An Optimismus mangelt es aber auch beim SVW nicht, der in der Liga mit vier Siegen in Folge eine nette Serie gestartet hat und wieder auf Relegationsrang zwei geklettert ist. "Die Kickers sind vor allem in der Offensive sehr gut aufgestellt, haben defensiv allerdings ihre Probleme. Genau hier sollte unser Ansatzpunkt liegen, um gegen Sie erfolgreich zu sein", betonte Waldhof-Schlussmann Markus Scholz, der nach dem nasskalten Wetter der vergangenen Tage "eher ein Kampfspiel als einen fußballerischen Leckerbissen" prophezeit. Fehlen werden dem SVW dabei neben den Langzeitverletzten Bastian Müller (Meniskuseinriss), Daniel di Gregorio (Reha nach Kreuzbandriss) und Ederson Tormena (Fersensporn) auch Michael Schultz (Gelbsperre) und Hassan Amin (mit der afghanischen Nationalmannschaft beim Testspiel in Tadschikistan).