Sechster Anlauf

Marcel Seegert ist nach seiner fünften Gelben Karte heute gesperrt. © Nix

Mannheim. Fußball-Regionalligist SV Waldhof nimmt heute (19.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion) den inzwischen schon sechsten Anlauf, um endlich den ersehnten Dreier einzufahren. Gegen den FC Astoria Walldorf soll der Knoten platzen, um dann am Samstag mit dem nötigen Selbstbewusstsein zum direkten Konkurrenten 1. FC Saarbrücken (in Völklingen) zu fahren.

"Es ist wie verhext", rätselt auch Verteidiger Marcel Seegert über die Torflaute. Dass ausgerechnet der Defensiv-Spezialist mit fünf Treffern immer noch die Torschützenliste der Mannheimer anführt, spricht Bände. Doch selbst die Standards wollten der Dais-Truppe zuletzt nicht mehr gelingen. "Alles, was mir noch vor vier, fünf Wochen genau vor die Füße fiel, kommt jetzt einen halben Meter zu kurz oder lang", beschreibt das Waldhöfer Eigengewächs die aktuelle "Seuche". Gegen den Tabellendreizehnten aus Walldorf muss Seegert nach der fünften Gelben Karte nun sogar zusehen und kann den Kollegen nur noch die Daumen drücken.

FCA: Erst ein Sieg in der Fremde

Damit muss Trainer Gerd Dais die SVW-Formation schon wieder umstellen, gegen die Walldorfer ist mit einem weiteren Geduldsspiel zu rechnen. Allerdings wird sich das Team aus der Nachbarschaft wohl nicht allein auf das Verteidigen beschränken. "Astoria Walldorf ist eine spielstarke Mannschaft, die vor allem in der Offensive eine hohe Qualität mit sich bringt. In ihren Reihen sind etliche Spieler, die früher beim Karlsruher SC oder bei der TSG 1899 Hoffenheim gespielt haben und so eine gute sportliche Ausbildung besitzen", warnt auch Mittelfeldspieler Morris Nag vor dem FCA, dessen Auswärtsbilanz allerdings bescheiden ist. Bislang konnte die Mannschaft von Trainer Matthias Born erst einmal gewinnen. Doch was Statistiken betrifft, muss inzwischen auch der SV Waldhof mit Blick auf seine Sieglos-Serie kleinere Brötchen backen. (th)