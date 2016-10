Sommer bald wieder am Ball

Jannik Sommer könnte bereits in Watzenborn wieder eine Alternative sein, dafür fällt nun sein Kollege Bastian Müller mit einer Meniskusverletzung aus. © Binder

Mannheim. Die Verletzungsmisere ist beim Fußball-Regionalligisten SV Waldhof in dieser Saison ein Kapitel für sich - und es füllt inzwischen schon mehrere Seiten. Trainer Gerd Dais musste sich gestern sogar mit einem großen Blatt Papier behelfen, um vor dem Heimspiel gegen den FK Pirmasens (Samstag, 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) die Übersicht zu behalten. Und der SVW-Coach, der heute 100 Tage im Amt ist, hatte alles andere als gute Nachrichten: Nachdem Bastian Müller gerade erst am vergangenen Samstag in Saarbrücken sein Debüt in der Startelf der Blau-Schwarzen gefeiert hatte, droht dem von Alemannia Aachen gekommenen defensiven Mittelfeldspieler nun eine Auszeit bis in die Winterpause. Müller verletzte sich im Training und zog sich einen Meniskusriss im rechten Knie zu.

Beim Torschuss verletzt

Das Malheur Müllers passierte beim Torschuss - "er hat ihn aber noch reingemacht", berichtete Kollege Jannik Sommer. Den (Galgen-) Humor haben sie am Alsenweg also offenbar noch nicht verloren, aber im Vergleich zur vergangenen Meister-Saison, als die Mannheimer von größeren Personalproblemen mehr oder weniger verschont worden waren und mit einer eingespielten Elf agieren konnten, zieht sich die Personalmisere nun wie ein roter Faden durch die aktuelle Spielzeit.

Einer, der das am besten weiß, ist Sommer selbst, der sich bei der 1:2-Niederlage in Ulm eine Kreuzbanddehnung zuzog und nun bereits in der fünften Woche zuschauen muss, wenn seine Teamkollegen um Punkte kämpfen. Der offensive Mittelfeldspieler und Tor-Garant meldete sich gestern aber offiziell zurück. "Ich komme gerade vom Doc und bin gesund geschrieben worden", berichtet der 25-Jährige, der damit ab sofort wieder in ganzem Umfang am Mannschaftstraining teilnehmen kann. "Ich bin schmerzfrei und froh, wieder auf dem Platz stehen zu können", sagt Sommer, der zuletzt noch geschont wurde und nach längeren Laufeinheiten wieder an die normalen Trainingsabläufe herangeführt wurde. Ein Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein am Samstag kommt zwar noch zu früh, aber der angriffslustige Kicker von der linken Außenbahn hofft, für die dem Pirmasens-Spiel folgende Partie in Watzenborn "wieder eine Alternative zu sein".

Respekt vor Benjamin Auer

Mit Blick auf die Partie gegen die Pfälzer, gegen die der SVW auch in der vergangenen Meister-Saison zweimal nicht über ein Unentschieden hinaus kam, erwartet Sommer einen erneuten Abnutzungskampf. "Pirmasens ist eine physisch starke Mannschaft, ihre großen Spieler sind vor allem bei Standards brandgefährlich", weiß der bislang vierfache Torschütze der Waldhöfer.

Und auch wenn der FK als Vierzehnter bislang noch keine spielerischen Glanzpunkte gesetzt hat, ist da schließlich noch ein gewisser Benjamin Auer. Der 35-jährige Ex-Profi, den es nach seiner Bundesliga-Karriere und einer längeren Pause im Januar 2015 zurück in seine pfälzische Heimat und zum Pirmasenser Traditionsklub zog, gilt zwar nicht mehr unbedingt als der Schnellste, aber Jannik Sommer warnt: "Im Strafraum darf man ihm keinen Zentimeter Platz lassen. Da müssen wir ihn sehr eng markieren."

Dass drei Punkte her sollten, ist auch dem Mittelfeldspieler bewusst, der die jüngste Ergebnisdelle - ein Sieg aus sieben Spielen - nicht zuletzt mit den vielen verletzungsbedingten Wechseln erklärt. "Da ist uns auch etwas die Selbstsicherheit verloren gegangen, die uns zu Beginn der Saison ausgezeichnet hat", analysiert Sommer, der aber weiter optimistisch ist: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir in dieser Liga weiterhin jede Mannschaft schlagen."