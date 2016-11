Spielplan birgt einigen Zündstoff

Mannheim. Noch sind die Blätter nicht komplett gefallen, aber die Fußball-Regionalliga Südwest feiert am Wochenende bereits ihren Hinrundenabschluss. Auch Waldhof-Trainer Gerd Dais wundert sich ein wenig über den gedrängten Spielplan, der in diesem Jahr schon 24 von insgesamt 38 Liga-Partien für die Mannheimer vorhält. "Das hätte man vielleicht auch ein bisschen entzerren können", meint der 53-Jährige.

Der SVW will am heutigen Samstag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion, live im SWR-Fernsehen) gegen den Vorletzten Eintracht Trier den auf sieben Punkte angewachsenen Rückstand auf die bereits als Herbstmeister feststehende SV Elversberg verkürzen. Und hat das komplett in der eigenen Hand: Denn die Saarländer sind am Wochenende spielfrei.

Bedingt durch die ungerade Zahl von Südwest-Regionalligisten (19) pausiert jede Mannschaft zwangsläufig an einem Spieltag jeder Halbserie - dass mit dem Waldhof und Elversberg aber ausgerechnet die beiden ambitionierten Relegationsteilnehmer der Vorsaison am vorletzten (SVW) und letzten Spieltag (Elversberg) tatenlos zusehen müssen, könnte mit Blick auf die Rückrunde noch für einigen Zündstoff sorgen. "Für Elversberg ist es noch schlimmer als für uns. Wenn die in der Rückrunde vor dem letzten Spieltag nicht vier Punkte vom Dritten weg sind, können sie nichts mehr machen", meint Dais.

Aber das ist sowieso noch ferne Zukunftsmusik. Das Ziel des Tabellenvierten Waldhof muss vorerst lauten, bis zur Winterpause den Kontakt zu den beiden ersten Plätzen zu halten, zumal laut Dais' Rechnung die in den Heimspielen gegen Koblenz (0:1) und Stuttgart II (0:0) liegengelassenen Punkte dem SVW schmerzhaft fehlen.

Da helfen nur Dreier in Serie - und mit drei Liga-Siegen nacheinander haben die Mannheimer einen guten Anfang gemacht, der gegen Trier ausgebaut werden soll. "Die Eintracht steht defensiv gut, agiert teilweise mit einer Fünferkette und versucht dann, über schnelles Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen", hat Dais bei der Trierer 2:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim II beobachtet. Als gefährlich stuft der SVW-Coach vor allem Eintracht-Torjäger Muhamed Alawie ein, der bereits zehnmal in dieser Saison getroffen hat.