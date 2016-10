SV Waldhof bläst zur Attacke

Beim 2:0 gegen den FC Homburg feierten Jannik Sommer (links) und Nicolas Hebisch noch gemeinsam - jetzt kehren sie nach Verletzungen in den Kader zurück. © Binder

Mannheim. Verletzungen, Blessuren, Gelbsperren. Wochenlang musste Trainer Gerd Dais improvisieren, Not-Aufstellungen basteln und versuchen, Fußball-Regionalligist SV Waldhof ohne nachhaltigen Schaden durch eine schwierige Saisonphase zu manövrieren. Aus den vergangenen acht Partien holten die Mannheimer nur neun Punkte - auf Dauer natürlich viel zu wenig, um wieder um die beiden Aufstiegsrelegationsplätze mitzuspielen. Aber vor dem Duell am Samstag (18 Uhr, SCT-Sportpark, Wetzlar) bei Aufsteiger Teutonia Watzenborn-Steinberg nördlich von Gießen hatte Dais gute Nachrichten mitgebracht: Fast alle Mann sind in Mittelhessen wieder an Bord - und mit seiner etatmäßigen Bestbesetzung plant der Coach die Attacke auf die Tabellenspitze.

"Die Personalsituation hat sich sehr entspannt", sagte Dais gestern: "Großen Dank an die medizinische Abteilung und unseren Partner Sportomed, die hervorragende Arbeit geleistet haben." Wieder eine Option sind Jannik Sommer, Top-Torjäger der vergangenen Saison, nach überstandener Kreuzbanddehnung, Gianluca Korte (nach Zehenbruch) und Mittelstürmer Nicolas Hebisch, der sich im Spiel gegen den FC Homburg Ende August (2:0) einen Bruch am Lendenwirbel zugezogen hatte. Zudem kehrt Ideengeber Philipp Förster nach abgesessener Gelbsperre zurück.

Copado trainiert Teutonia

Waldhof-Splitter Viele Rekonvaleszenten kehren im Regionalliga-Spiel des SV Waldhof bei Teutonia Watzenborn-Steinberg (Samstag, 18 Uhr) zurück in den Kader. Weiter fehlen werden jedoch Ederson Tormena (Fersensporn) und Bastian Müller (Meniskusriss). Die ungewöhnliche Anstoßzeit am frühen Samstagabend geht auf Forderungen der Wetzlarer Polizei zurück. Da der eigene Dorfsportplatz in Watzenborn-Steinberg nicht den Regularien der Regionalliga weicht der Aufsteiger in den SCT-Sportpark im benachbarten Wetzlar aus. Auf die Heimstärke hat dies allerdings keine negativen Auswirkungen gehabt: Alle vier Saisonsiege fuhr die Teutonia in Wetzlar ein.

"Wir haben die Rückkehr der Verletzten herbeigesehnt. Damit habe ich wieder erheblich bessere Variationsmöglichkeiten", meinte Dais, der die Bank zuletzt teilweise mit Ergänzungsspielern und Nachwuchskräften auffüllen musste. "Zum Beispiel in Saarbrücken war es durch die personelle Lage schwierig, nach dem Rückstand noch einmal nachzulegen und Druck zu erzeugen", erklärte der 53-Jährige. Doch das ist Vergangenheit, der Blick geht nach vorne.

Der kleine Rückstand des SVW (Platz vier, 26 Punkte, 15 Spiele) auf Tabellenführer Elversberg (30/15) und den Zweiten Saarbrücken (29/14) soll bis zur Winterpause im besten Fall eliminiert sein. Dais präsentiert sich angriffslustig. "Die Zeit für einen Auswärtssieg ist wieder einmal reif", forderte er vor der Partie beim Liga-Neuling - den letzten Dreier auf gegnerischem Platz haben die Blau-Schwarzen am 4. Spieltag in Kaiserslautern geholt. "Für uns gilt es, nach dem Heimsieg gegen Pirmasens ganz klar nachzulegen", betonte der Waldhof-Trainer: "Es hängt einzig und allein von uns ab, wie wir uns dort präsentieren. Mit dieser Einstellung werden wir nach Wetzlar fahren."

Dass der Dorfklub aus dem Gießener Stadtteil allerdings keine Laufkundschaft darstellt, mussten in dieser Saison schon Saarbrücken und Offenbach erfahren, die im Watzenborner Ausweichstadion in Wetzlar mit 1:2 verloren. "Das wird ein Kampfspiel. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen", warnte auch Rechtsverteidiger Marco Müller, der vier Teutonia-Spieler noch aus seiner Zeit in der Jugend von Eintracht Frankfurt kennt.

Sein Coach Dais hat den Gegner, der seit Anfang September vom früheren Hoffenheimer Spielmacher Francisco Copado trainiert wird, eingehend studiert. "Wir treffen auf eine Mannschaft, die viele Neuzugänge integriert und gute Ergebnisse erzielt hat. Unter Copado pressen sie früh und spielen zügig in die Tiefe. Außerdem haben sie großgewachsene Spieler für Standardsituationen", analysierte der Nußlocher. Dennoch hofft Dais darauf, dass mit den der Rückkehr der Leistungsträger Sommer, Hebisch, Förster und Korte der größte Missstand der vergangenen Wochen behoben werden kann: "Uns hat zuletzt im Angriff die Durchschlagskraft gefehlt."