Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat am Samstag mit einem 2:0-Sieg (2:0) gegen den FC 08 Homburg die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest verteidigt. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 35 Grad brachte Marcel Seegert die Waldhöfer bereits in der dritten Spielminute mit einem Kopfballtor in Führung. In der 19. Spielminute baute Nicolas Hebisch die Führung für die Hausherren mit seinem Treffer zum 2:0 aus. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte sahen die 3.433 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion keine weiteren Tore mehr. Am sechsten Spieltag (Mittwoch, 19.30 Uhr) geht es für die Mannschaft von Trainer Gerd Dais dann auswärts gegen den TSV Steinbach. (dkg)