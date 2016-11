Mannheim. Es wäre das dritte Heimspiel in Folge gewesen, doch das nasskalte Regenwetter machte Fußball-Regionalligist SV Waldhof einen Strich durch die Rechnung: Die Partie gegen die Stuttgarter Kickers im Benz-Stadion wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Möglicher Nachholtermin ist der 17. Dezember. Das würde bedeuten, dass die Elf von Gerd Dais im Jahresendspurt ein echtes Mammutprogramm mit sechs Partien innerhalb von nur vier Wochen abspulen müsste. Nach den beiden Spitzenspielen bei Hoffenheim II (19. November) und bei Herbstmeister SV Elversberg (25. November), ständen noch die Begegnungen gegen den FCK II (2. Dezember), im Pokal bei der SG HD-Kirchheim (10. Dezember), in Homburg (13. Dezember) und gegen die Kickers (17. Dezember) an. (alex/bild:binder)

Zum Thema SV Waldhof sagt Spiel ab