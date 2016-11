SV Waldhof künftig ohne Hafner

Mannheim. Die ganz große Überraschung war es nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen nicht mehr: Sportvorstand Klaus Hafner (Bild) stellt nach knapp sechs Jahren im Amt bei der Mitgliederversammlung von Fußball-Regionalligist SV Waldhof am Donnerstag (19.07 Uhr, Franziskussaal) seinen Posten zur Verfügung. "Ich habe mir diese Entscheidung ganz sicher nicht leicht gemacht. Nach reiflichen Überlegungen und Abwägungen in letzter Zeit habe ich mich nun jedoch zu diesem Schritt entschlossen. Sicherlich spielen hierfür sowohl private wie geschäftliche Gründe eine Rolle, nicht ganz unmaßgeblich war zudem aber auch ein spürbarer Druck auf meine Person von dritter Seite aus", teilte Hafner mit. Der 48-Jährige stand zuletzt wegen des Einflusses von Spielerberater Orhan Lokurlu und einigen missglückten Transfers in der Kritik. Auch sein Verhältnis zum designierten Geschäftsführer Markus Kompp litt unter atmosphärischen Störungen.

Damit stellt sich am Donnerstag ein neues Vorstandsteam zur Wahl. Neben Klaus-Rüdiger Geschwill, der als Präsident antritt und weiterhin für Finanzen zuständig ist, kandidieren Alexander Rudnick (Angelegenheiten e. V./GmbH), der bisherige Aufsichtsrat Markus Ritzmann (Öffentlichkeit und Fans) sowie Klaus Bittinger von der Sponsorengemeinschaft "Club der 100" (Abteilungen).

Drei dieser vier neuen Vorstände rücken zudem in den siebenköpfigen Aufsichtsrat der Spielbetriebs-GmbH, der mit einem von der Mitgliederversammlung zu wählenden Fan-Vertreter und drei Sitzen für Investor Bernd Beetz komplettiert wird. (Bild: Binder) alex