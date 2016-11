SV Waldhof landet "Big Point" in Hoffenheim

Hoffenheims Gregor Kobel muss den Ball ins Tor lassen zum 0:1. © PIX-Sportfotos/Michael Ruffler

Sinsheim. Am Ende feierte nur noch der lautstarke blau-schwarze Anhang im Kraichgau: Mit einer vor allem nach der Pause exzellenten Leistung und dank eines Doppelpacks von Nicolas Hebisch gewann der SV Waldhof am Samstagnachmittag verdient 2:1 (1:1) bei der U 23 der TSG 1899 Hoffenheim und holte gegen einen direkten Konkurrenten einen "Big Point" im Rennen um die beiden Aufstiegsrelegationsplätze. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und damit den Sieg verdient", erklärte Matchwinner Hebisch. Die Waldhöfer durften sich außerdem über den Saarbrücker Punktverlust gegen Koblenz (1:1) freuen und liegen nun mit 38 Punkten bei einer Begegnung weniger hinter Elversberg (45), Saarbrücken (39) und Steinbach (38) auf Platz vier.

"Wir haben verdient gewonnen und es in der zweiten Halbzeit sogar noch versäumt, mit einer unserer vielen Chancen einen Zwei-Tore-Vorsprung herauszuschießen. Zum Schluss hat Hoffenheim noch einmal alles auf eine Karte gesetzt und es ist brenzlig geworden. Aber insgesamt war es eine Super-Mannschaftsleistung", erklärte SVW-Trainer Gerd Dais nach Abpfiff. Der 53-Jährige änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:1 gegen Trier vor zwei Wochen auf zwei Positionen: Für den gelbgesperrten Innenverteidiger Michael Schultz begann Lukas Kiefer, Kapitän Michael Fink rückte vom defensiven Mittelfeld ins Abwehrzentrum, für Giuseppe Burgio stürmte Nicolas Hebisch. Die Hoffenheimer U 23 bekam prominente Unterstützung aus dem Profikader: Statt wie spekuliert dem gebürtigen Mannheimer Marco Terrazzino sammelte allerdings der zuletzt verletzte Mark Uth Spielpraxis in der Regionalliga.

Mit Uth war der beste Angriff der Südwest-Staffel natürlich noch ein bisschen gefährlicher - und der SVW geriet im ersten Durchgang von Beginn an unter Druck. Hoffenheim bestimmte die Begegnung in der ersten halben Stunde, die Waldhöfer waren auf dem teilweise mit Laub bedeckten Rasen vor allem in der eigenen Hälfte beim Zustellen und Zulaufen der Räume gefordert. Daran änderte auch der überraschende Führungstreffer nichts: Jannik Sommer wurde im TSG-Strafraum gleich zweimal kurz vor dem Abschluss geblockt, den Abpraller versenkte Hebisch mit dem Kopf stark ins lange Eck (14.).

Das Spiel TSG 1899 Hoffenheim II : Kobel - Rossipal, Lorenz, Posch, Szarka (77. Sessa) - Ochs, Engelhardt, Geiger (77. Ademi), Waack - Atik, Uth (59. Mees).

: Kobel - Rossipal, Lorenz, Posch, Szarka (77. Sessa) - Ochs, Engelhardt, Geiger (77. Ademi), Waack - Atik, Uth (59. Mees). SV Waldhof : Scholz - Amin, Fink, M. Seegert, M. Müller - Kiefer (72. Gärtner), Förster, Sommer (82. Korte), Ibrahimaj (90.+1 Rodriguez-Schwarz) - Hebisch, Koep.

: Scholz - Amin, Fink, M. Seegert, M. Müller - Kiefer (72. Gärtner), Förster, Sommer (82. Korte), Ibrahimaj (90.+1 Rodriguez-Schwarz) - Hebisch, Koep. Tore : 0:1 Hebisch (14.) 1:1 Uth (28.) 1:2 Hebisch (69.)

: 0:1 Hebisch (14.) 1:1 Uth (28.) 1:2 Hebisch (69.) Beste Spieler : Uth, Geiger/Hebisch, Förster, Sommer. - Gelbe Karten: Posch/Kiefer.

: Uth, Geiger/Hebisch, Förster, Sommer. - Gelbe Karten: Posch/Kiefer. Schiedsrichter: Philipp Lehmann Seitingen-Oberflacht). - Zuschauer: 1120.

Nächstes Spiel: SV Elversberg - SV Waldhof, Freitag, 25. November, 19 Uhr

Danach erhöhten die Kraichgauer noch einmal die Schlagzahl. Marco Engelhardt kam nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum Abschluss, SVW-Schlussmann Markus Scholz reagierte glänzend (23.). Der zu diesem Zeitpunkt leistungsgerechte Ausgleich fiel allerdings aus einer ungefährlich scheinenden Situation: Rossipals lange Flanke aus dem linken Halbfeld segelte durch den Mannheimer Strafraum, wo Uth unerklärlicherweise gegen den kleinen Amin zum Kopfball kam - Scholz hatte keine Chance (28.).

Doch das Gegentor wirkte wie ein Weckruf für die Mannheimer, die plötzlich selbst mehr Akzente in der Offensive setzten. Hebischs scharfe Hereingabe verpasste Benedikt Koep knapp (35.) und bei der Grätsche von Hoffenheims Keeper Kobel gegen Sommer reklamierte die Waldhof-Bank vehement und nicht zu Unrecht Elfmeter (37.). Der nicht besonders sicher wirkende Schiedsrichter Philipp Lehmann sah es anders.

Viel präsenter als in der ersten halben Stunde kam die Dais-Elf aus der Pause. "Wir sind viel besser in die Zweikämpfe gekommen und können sehr glücklich sein, bei so einer starken Mannschaft und einem direkten Konkurrenten gewonnen zu haben", sagte Ibrahimaj. Die erste Gelegenheit hatten allerdings die Hoffenheimer: Uth wurde am linken Flügel freigespielt, Geiger schoss aus 16 Metern drüber (53.). Der SVW präsentierte sich aber erheblich verbessert: Koep bediente mit einem genialen Hackentrick Kiefer, der aus sieben Metern Kobel anschoss - schon das hätte die erneute Führung für den Waldhof sein müssen (57.). Ibrahimaj hielt kurz danach einfach einmal drauf (61.). Auf der Gegenseite stockte den knapp 1000 Waldhof-Fans im Dietmar-Hopp-Stadion der Atem, als Fink fast ein Eigentor fabriziert hätte (63.).

Die nächste Riesenchance für den SVW vergaben Koep und Ibrahimaj, nachdem Förster und Sommer sich wunderbar durchkombiniert hatten: Erst hielt Kobel, dann rettete Simon Lorenz auf der Linie (64.). Das Tor für den Waldhof zeichnete sich ab - und es fiel: Amin brachte eine exakt getimte Flanke an den Fünfmeterraum, Hebisch verwertete zum 1:2 (69.). Jetzt waren die Gäste richtig in Fahrt gekommen: Koeps Schuss wurde von Ochs erst auf der Linie geklärt (70.), Sommer traf mit der Hacke nur das Außennetz (71.). "Wir haben nach der Pause nachgelassen und dann hat man gesehen, was Waldhof für eine Power entwickeln kann", gestand TSG-Coach Marco Wildersinn. In der Schlussphase versuchten die Hoffenheimer zwar noch einmal alles, aber außer einer Chance für Joshua Mees, die Scholz parierte (88.), wurde es nicht mehr richtig gefährlich.