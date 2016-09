„SV Waldhof muss jetzt liefern“

Geschäftsstellenleiter Markus Kompp appelliert an die Waldhof-Mitglieder, der Ausgliederung zuzustimmen. © Binder

Mannheim. Im Klubhaus "Bei Dimi" wird Markus Kompp schon per Handschlag begrüßt. Der designierte neue Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof zieht nach rund gut einem Monat am Alsenweg im Interview eine erste Zwischenbilanz.

Herr Kompp, sieben Spiele, 17 Punkte, Spitzenreiter in der Regionalliga. Sie sind der einzige ungeschlagene Geschäftsstellenleiter in der Geschichte des SV Waldhof. Wie lange bleibt das so?

Markus Kompp: (lacht) Ich hoffe auf Lebenszeit. Es ist bisher wirklich fast optimal gelaufen für uns.

Markus Kompp Markus Kompp wurde am 11. Oktober 1982 in Schwäbisch-Hall geboren. Er beendete früh seine aktive Fußball-Karriere (u.a. bei Großaspach) und studierte Wirtschaftsjura. Sein beruflicher Werdegang: 2010 - 2012: Geschäftsführer SpVgg Bayreuth. - 2013 - 2015: Sportvorstand BSV Schwarz-Weiß Rehden - 2015: Vorstandsvorsitzender Hansa Rostock. - seit 1. August 2016: Geschäftsstellenleiter und designierter Geschäftsführer beim SV Waldhof.

Beim Thema Sponsoren haben Sie ein hohes Tempo angeschlagen. Zeitweise haben Sie fast täglich einen neuen Waldhof-Partner vorgestellt. Hat sich das so ergeben oder war das eines Ihrer Ziele?

Kompp: Das war vollkommen so beabsichtigt, weil es mir ganz wichtig ist. Ich habe noch vor dem ersten Spiel alle 150 Partner des Klubs angeschrieben und um einen Termin gebeten. Ich habe noch nicht alle besucht - aber 3000 bis 4000 Kilometer bin ich in den ersten Wochen schon gefahren.

Sind Sie eher auf offene Türen gestoßen oder war das Thema Waldhof nach der Unruhe in der vergangenen Saison belastet?

Kompp: Ich wusste um die Situation aus der Vorsaison. Für mich waren die Termine auch keine Verkaufsgespräche, sondern erst einmal ein Kennenlernen. Es war für mich wichtig, zu erfahren, wie die Vergangenheit gesehen wird, aber auch die aktuelle Situation und die Zukunft. Ich wollte auch herausfinden, welche Fehler gemacht wurden. Kritik ist wichtiger als Lob, weil man aus ihr lernen kann. Insofern waren das alles positive Termine, auch wenn bei dem einen oder anderen Sponsor auch Kritik geäußert wurde.

In welche Richtung ging die Kritik?

Kompp: Das größte Problem, das der Waldhof aber nicht exklusiv hat, ist die Kommunikation. Man muss offen, ehrlich und proaktiv kommunizieren. Das Beste ist, wenn man auf alle zugeht, dann sind die Türen auch offen.

Beim Thema Trikotsponsor müssen Sie aber offensichtlich noch dickere Bretter bohren?

Kompp: Ich wusste ganz genau: Egal, wie viele Meldungen wir zum Thema Sponsoren rausgeben - nach zwei, drei Wochen ist die Schonfrist beim Thema Trikotsponsor vorbei. Selbst wenn wir noch einmal 20 neue Premiumpartner vermelden, warten die Fans natürlich auf den Trikotsponsor. Aber meiner Meinung nach müssen wir erst einmal Vertrauen in der Wirtschaft aufbauen und mit dem Verein liefern. Die Ausgliederung bahnt sich seit über einem Jahr an - jetzt müssen wir sie endlich umsetzen. Auch für einen Trikotsponsor ist es essenziell wichtig, mit wem er es in Zukunft zu tun hat und wie nachhaltig das Ganze aufgebaut ist. Als Kapitalgesellschaft auf einen Trikotsponsor zuzugehen, würde leichter fallen als in der jetzigen Situation.

Wenn wir einmal einen großen Strich drunter machen: Wie steht der Klub wirtschaftlich aktuell da?

Kompp: Nicht so gut, wie er dastehen könnte. Es ist aber unsere Aufgabe, auf die Wirtschaft zuzugehen, nicht umgekehrt. Das Interesse am Waldhof ist riesig, das sieht man nicht nur auf der Tribüne bei Heimspielen. Ich glaube: Wenn seriös gearbeitet und ein Konzept vorgelegt wird, dass dann noch viel mehr Potenzial in der Wirtschaft da ist. Das müssen wir ausschöpfen.

Thema Zuschauerschnitt. In der Meister-Saison kam der SV Waldhof auf einen Schnitt von über 6500 pro Spiel. Jetzt sind es, auch durch den Teilausschluss gegen Hoffenheim II, momentan "nur" gut 3300. Wie kann man wieder mehr Fans ins Stadion locken?

Kompp: Da können wir nur eines machen: Guten Fußball spielen, damit die Leute wieder Bock aufs Benz-Stadion bekommen. Natürlich kann man aber auch Reizpunkte setzen mit Aktionen rund ums Spiel, beim Ticketing gibt es ebenfalls Verbesserungspotenzial.

Am 15. September werden die Waldhof-Mitglieder über die Ausgliederung entscheiden. Wie weit sind die Vorarbeiten und wie schnell kann es dann gehen, wenn die Versammlung ihre Zustimmung gibt?

Kompp: Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, die Unterlagen stehen und sind zur Einsicht freigegeben. Wir hatten jetzt ein Mitgliederforum zur Ausgliederung . . .

. . . wie war da das Echo der Mitglieder?

Kompp: Es kamen natürlich Fragen auf. Man hat gemerkt: Selbstverständlich bestehen Ängste, wenn man etwas Neues auf dem Tisch liegen hat. Aber ich denke, diese Ängste konnten wir nehmen. Das Feedback war dann ganz positiv.

Wie antwortet man denn einem Fan, der befürchtet, die "Seele des Vereins" würde bei einer Ausgliederung verkauft?

Kompp: Eine Ausgliederung hat immer zwei Aspekte - das Sachliche und das Emotionale. Sachlich ist eine Ausgliederung alternativlos. Der Gesetzgeber hat irgendwann einmal das Vereinsrecht ins Leben gerufen, das aber im Profifußball heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist. In einer Kapitalgesellschaft kann man viel besser mit den Millionensummen agieren als in einem eingetragenen Verein. Was das Emotionale angeht, kann man das Ganze auch positiv sehen: Bei einem möglichen finanziellen Kollaps wäre der eingetragene Verein nicht betroffen.

Was erwarten Sie am 15. September? Es gab ja schon einige legendäre Waldhof-Versammlungen.

Kompp: Ich hoffe, dass dann alle Fragen beantwortet sind. Das ist unser Job in den nächsten Tagen. Ich hoffe, dass dann jedem Mitglied bewusst ist, dass er eine Grundsatzentscheidung treffen muss. Jeder Fan muss sich fragen: Wo wollen wir hin mit dem Waldhof in den nächsten Jahren? Man kann das jetzt nicht mehr auf die lange Bank schieben. Irgendwann ist der Spannungsbogen abgefallen, auch in der Wirtschaft. Jetzt müssen wir liefern. Wichtig ist aber auch, dass die Mitgliederversammlung immer das oberste Organ bleibt - auch nach der Ausgliederung.

Und wie geht es aus?

Kompp: Am liebsten wären mir 100 Prozent Zustimmung. Aber das wird es natürlich nicht geben, weil immer Einzelne den Weg nicht mitgehen wollen.

Schafft der SV Waldhof denn in dieser Saison den Aufstieg?

Kompp: Davon bin ich fest überzeugt. Die Mannschaft wird sich das nicht nehmen lassen. Alle, die im Kader stehen, wollen unbedingt aufsteigen.