SV Waldhof ohne Mühe weiter

Waldhof-Trainer Gerd Dais (Archivbild). © Binder

obergimpern. Für den TSV Obergimpern war es das Spiel des Jahres. Und tatsächlich hielt sich der Außenseiter über eine Stunde lang zumindest vom Ergebnis her beachtlich. Am Ende aber stand es am Mittwochabend in der Achtelfinal-Partie des Badischen Verbandspokals 5:0 (2:0) für den Favoriten SV Waldhof. Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest gewann durch Tore von Gianluca Korte (36.), Morris Nag (38.), Jannik Sommer (52./Elfmeter), Nico Seegert (64.) und wieder Nag (75.) - und darf weiter von der Rückkehr in den DFB-Pokal träumen. In der nächsten Runde gibt es ein Derby: Es geht in den äußersten Norden des Verbandes zur TSG Weinheim (Verbandsliga) und dort um den Einzug ins Halbfinale.

Die Auslosung fand im Anschluss an die Partie statt, für die Waldhof-Trainer Gerd Dais die große Rotationsmaschine angeworfen hatte. Im Vergleich zum 4:2-Erfolg in der Liga am Samstag bei Kaiserslautern II standen acht neue Spieler in der Startelf. Lediglich Marcel Seegert, Philipp Förster und Sommer blieben in der Formation, dem Rest gönnte Dais eine Auszeit. Gegen Obergimpern durften unter anderem Levent Cetin im Tor, Lukas Kiefer im Mittelfeld sowie der lange verletzte Marco Müller auf der Außenverteidiger-Position ran. Dass es ein wenig dauerte, bis die Truppe den richtigen Dreh fand, ist dabei kaum verwunderlich.

Einseitiges Duell

Letztlich verlief das Duell mit den drei Klassen tiefer in der Landesliga Rhein-Neckar spielenden Kraichgauern so einseitig wie erwartet. Mannheim dominierte, Obergimpern stand mit Mann und Maus hinten drin. Chancen gab es für mehr als ein Dutzend Waldhof-Tore. Glück für den Außenseiter, dass es bei einem recht bescheidenden Schützenfest blieb. Beim Waldhof stimmte wie zuletzt die Teamleistung, vor allem dem jungen Nag, der jüngst in der Liga aus der ersten Elf gerutscht war, dürften die beiden Treffer, von denen vor allem der zweite sehenswert war, gut getan haben. rüo