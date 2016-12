SVW erwartet Geduldsspiel

Mannheim. Mannheim sehnt sich nach dem großen Pokal-Spektakel, der SV Waldhof fiebert dem ersten Auftritt im DFB-Pokal seit 13 Jahren entgegen. Zwei Siege trennen Stadt und Verein noch von der Rückkehr auf die nationale Bühne, Teil eins der Mission steht heute um 13 Uhr auf dem Programm. Dann tritt der Regionalliga-Zweite aus der Quadratestadt bei Verbandsliga-Kellerkind SG Heidelberg-Kirchheim im Halbfinale des BFV-Pokals an. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Alles andere als ein Sieg der seit Wochen ungeschlagenen Waldhof-"Buwe" wäre eine Sensation.

Nun liegt die Spielstätte in einem der beschaulichsten Heidelberger Stadtteile, was die Lage für Heimverein und Ordnungspersonal knifflig macht. Die Veranstalter rechnen mit hohem Zuschaueraufkommen, Waldhof-Trainer Gerd Dais erwartet für das Spiel bei seinem Heimatklub rund 2000 Zuschauer. Entsprechend lautet die einhellige Empfehlung von Vereinen und Polizei: frühe Anreise, am besten mit Bussen und Bahn. Zwar gibt es auch Parkplätze vor Ort inklusive eines ausgewiesenen Gäste-Parkplatzes ("P-Gästefans"). Besonders zahlreich sind diese Möglichkeiten allerdings nicht. Zudem werden mehrere Zufahrtsstraßen gesperrt und das Parken dort verboten sein.

Die Buslinie 33 (Haltestelle Harbigweg oder Messplatz) sowie die Straßenbahnlinie 26 (Haltestelle Messplatz oder Ilse-Krall-Straße) werden sowohl den Gäste- als auch Heim- und neutralen Fans wärmstens ans Herz gelegt. Zudem hat die SGK einen gesonderten Eingang für jene Waldhof-Anhänger eingerichtet, die das Spiel im Gästeblock verfolgen wollen. Stadion und Kassen werden um 11.30 Uhr geöffnet. Der Platz dürfte gut bespielbar sein, für den Spieltermin sind Sonne und sechs Grad plus vorhergesagt.

Tiano neuer Torwarttrainer

Sportlich betrachtet erwartet den SV Waldhof ein Geduldsspiel. Trainer Dais rechnet damit, dass Kirchheim "sein Heil in der Defensive suchen wird" und es dann vor allem auf die Einsatz- und Laufbereitschaft seiner Mannschaft ankommt. In beiden Fällen gibt sich der Coach zuversichtlich: "Genau das haben die Jungs bisher eigentlich immer abgerufen."

In Kirchheim mit dabei ist auch der neue Torwarttrainer des SVW, Dennis Tiano. Der 30-Jährige ist nun für die Torhüter der ersten Mannschaft sowie der U 19 zuständig und verfügt über die Uefa-B-Lizenz. Als Spieler war er unter anderem für die U 23 der Offenbacher Kickers im Einsatz. rüo