SVW-Mitgliederversammlung am 15. September

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag, 15. September 2016, eingeladen. Die Versammlung findet um 19.07 Uhr im Franziskussaal, im Speckweg 6 in 68305 Mannheim statt, wie der SV Waldhof am Dienstag mitteilte. Der Verein hat vorsorglich auch für den Folgetag eingeladen, falls die außerordentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag bis 24 Uhr noch nicht beendet sein sollte.

Bei der Versammlung geht es um die Zustimmung der Mitglieder zum Vertrag über die Ausgliederung des Profifußballbereichs des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. in die SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH. "Eine Ausgliederung schafft bessere Möglichkeiten der externen Finanzierung", heißt es im Ausgliederungsbericht, den der Verein auf seiner Internetseite veröffentlichte: "Der Verein, genauer der Profifußballbereich, ist derzeit und auf absehbare Zeit nicht in der Lage, sportliche Ziele aus eigener Kraft mitzufinanzieren."

Im Juni hatte der Verein den Unternehmer Bernd Beetz als Hauptinvestor vorgestellt, der das Stammkapital für die Ausgliederung der Regionalliga-Mannschaft in Höhe von einer Million Euro zur Verfügung stellen will. Zwischen dem Präsidium und dem zu weiten Teilen von der Mittelstandsvereinigung "Mannheimer Runde" getragenen Aufsichtsrat war es wegen der Personalie Beetz zum Zerwürfnis gekommen. Und das nicht ohne Kollateralschäden: Präsident Steffen Künster muss seit Ende April sein Amt ruhen lassen, sechs von sieben Aufsichtsräten traten zurück.

Weiterführende Links Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung auf der Homepage des SV Waldhof

Zum Thema Mitglieder stimmen über Ausgliederung ab

Bei der außerordentlichen Versammlung geht es somit auch um die Unterstützung des vom SVW-Präsidium eingeschlagenen Weges mit Bernd Beetz als Hauptinvestor. (dls/red)