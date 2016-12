SVW: Noch einmal alles geben

Im Hinspiel setzte sich der SVW mit 2:0 gegen den FC 08 Homburg durch, hier beglückwünscht Jannik Sommer (li.) den Torschützen Nicolas Hebisch. © Binder

Mannheim. Der Himmel war grau über dem Trainingsgelände des SV Waldhof am Alsenweg. Doch glaubt man den Beobachtungen von Trainer Gerd Dais, war die Stimmungslage nach dem bitteren Pokal-Aus vom Samstag beim Verbandsligisten SG Heidelberg-Kirchheim immerhin schon wieder etwas aufgehellter. "Am Sonntag war das natürlich mehr als bescheiden", wirkte allerdings auch bei Dais das Halbfinal-Aus im Elfmeterschießen (6:7) nach, mit dem die Blau-Schwarzen die mögliche Teilnahme am DFB-Pokal verspielten und sich nun mit 4000 Euro statt der möglichen 115 000-Euro-Prämie für den BFV-Pokalsieger begnügen müssen.

Die Analyse fiel dagegen eher kurz aus. "Da gab es nicht viel zu reden. Wir hatten fünf dicke Chancen und haben den Ball nicht über die Linie gebracht. Das Bemühen war da, aber im Abschluss hat einfach die Qualität gefehlt", brachte es der Coach, der im abschließenden Regionalliga-Spiel beim FC Homburg (Dienstag, 20.15 Uhr/live bei Sport1) auf einen versöhnlicheren Abschluss hofft, auf den Punkt.

Auch das Argument "fehlende Frische", die Kirchheims Trainer Manuel Wengert beim Waldhof ausgemacht haben wollte, ließ der SVW-Trainer nicht gelten. "Meine Spieler waren es jedenfalls nicht, die nach 60 Minuten mit Wadenkrämpfen auf dem Boden herumgelegen haben", schickte der 53-Jährige eine kleine Retourkutsche in Richtung seines Heimatvereins - auch wenn die bislang 21 Pflichtspiele natürlich nicht spurlos am Waldhof-Kader vorübergegangen sind. "Es hätte gerade noch gefehlt, dass wir am Samstag die Partie gegen die Stuttgarter Kickers nachholen", sagte Dais mit bitterem Unterton.

Doch das soll beim FC Homburg nochmals alles beiseite geschoben und über 90 Minuten alle Kräfte mobilisiert werden, um mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause gehen zu können.

"Die Mannschaft ist bereit dafür und strahlt diesen Willen aus", war Dais sicher, dass sein Team sich mental noch nicht in die Weihnachtsferien verabschiedet hat - zumal sich für die Mannheimer in Homburg auch die Chance bietet, im Fernduell um die Spitzenplätze beispielsweise den jüngsten Patzer des 1. FC Saarbrücken in Worms (0:2) auszunutzen.

Doch die primären Gedanken gehen natürlich nicht in Richtung der Konkurrenz um die Relegationsplätze, sondern fokussieren sich ganz auf den FC Homburg, den die Waldhöfer im August noch mit 2:0 bezwingen konnten. Getroffen hatte damals auch Neuzugang Nicolas Hebisch, der den Deckel auf den Heimsieg machte.

"Im Vergleich zum Hinspiel haben sich die Homburger stabilisiert, allerdings hinken sie ihren Ansprüchen noch deutlich hinterher. Homburg ist eine erfahrene und spielstarke Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf", sagte Hebisch. Trainer Dais weiß ebenfalls um die routinierten Kräfte beim FC 08, selbst wenn die Saarländer mit Ausfällen zu kämpfen haben. "Aber das wird natürlich alles andere als ein Selbstläufer", betonte der routinierte Übungsleiter.