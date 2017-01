SVW schlägt Mechtersheim mit 5:0

Freuen durfte sich die Mannschaft über den 5:0-Sieg beim Testspiel gegen Mechtersheim. © Archivbild / vaf-Foto

Der SV Waldhof hat seine siegreiche Testspielserie ausgebaut und auch die dritte Partie zur Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Fußball-Regionalliga Südwest in diesem Jahr gewonnen. 5:0 (3:0) besiegten die Kurpfälzer den pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim. Getrübt wurde die Freude über den Erfolg durch eine Hiobsbotschaft: Waldhof-Trainer Gerd Dais musste sich am Freitag einem dringenden medizinischen Eingriff unterziehen. Ein Arzt hatte Steine im Harnleiter festgestellt. Es ist fraglich, ob Dais am Sonntag mit ins Trainingslager reisen kann.

Würde der Coach tatsächlich krankheitsbedingt ausfallen, wäre das ein herber Rückschlag innerhalb der Vorbereitung auf die restlichen Spiele in der Regionalliga. "Auch wenn dem natürlich so wäre - die Gesundheit steht an erster Stelle", sagte Waldhof-Pressesprecher Domenico Marinese im Gespräch mit dieser Zeitung. Am Samstag stand noch nicht fest, ob Dais die Flugreise in die Türkei antreten wird. Auch ein Nachkommen mit einem späteren Flieger sei denkbar, so Marinese.

Sportlich betrachtet befindet sich der SVW auf einem guten Weg. Gegen Mechtersheim zeigte man die erwartete Dominanz, kam von Minute zu Minute besser ins Spiel und hätte höher gewinnen können. Die Tore für die Blau-Schwarzen erzielten Philipp Förster (36.), Ali Ibrahimaj (43.), Michael Fink (45.) und Jannik Sommer (64./84.). Fink betreute anstelle des erkrankten Dais die Mannschaft und würde im Falle eines längeren Ausfalls auch im Trainingslager die sportliche Leitung übernehmen. Eine weitere wichtige Personalie hat der SV Waldhof indes auch erklärt: Der Vertrag mit Ederson Tormena wurde aufgelöst und das offensichtliche Missverständnis zwischen dem brasilianischen Mittelfeldspieler und dem Mannheimer Traditionsverein für beendet erklärt. Ederson zählte zu den Top-Verdienern der Mannschaft, ohne dies im Laufe der vergangenen Monate auch nur ansatzweise mit Leistung gerechtfertigt zu haben. (rüo)