SVW-Test vor der Haustür

Mannheim. Aus der Auswärtspartie wird quasi ein Heimspiel: Anstatt wie geplant heute beim ASV Fußgönheim anzutreten, bestreitet Fußball-Regionalligist SV Waldhof den Test gegen den Verbandsligisten in direkter Nachbarschaft zum Carl-Benz-Stadion. Gekickt wird ab 14 Uhr auf dem neuen Kunstrasen des FC Türkspor Mannheim, der sich kaum einen Steinwurf entfernt von der Heimspielstätte des SVW befindet. Die Adresse lautet Theodor-Heuss-Anlage 22, Tickets gibt es für fünf Euro. Die Kassen öffnen um 12.30 Uhr.

Grund für die Verlegung ist die schlechte Witterung. Da der Naturrasen in Fußgönheim in bescheidenem Zustand und der dortige Kunstrasen in die Jahre gekommen ist, haben sich die Vereine nach einer Alternative umgeschaut und quasi vor der Haustür der Blau-Schwarzen den passenden Spielort gefunden.

Für den SVW ist es der drittletzte Test vor dem Abflug ins Trainingslager (29. Januar bis 5. Februar). Am 21. Januar geht es gegen Drittligist Regensburg, am 28. Januar gegen Mechtersheim (Oberliga). rüo