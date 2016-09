SVW vergibt zu viele Chancen

Waldhof-Trainer Gerd Dais ärgerte sich nach der Partie über die vertanen Möglichkeiten gegen Stuttgart. © Binder

Mannheim. Er war das Sinnbild für die Partie des SV Waldhof Mannheim gegen den VfB Stuttgart II: Nikolas Hebisch. Und das, obwohl er mit Hornbrille auf der Nase und Smartphone in der Hand auf der Tribüne saß. Sein Blick ging gebannt auf den Rasen, seine Kollegen vermissten ihn dort schmerzlich. Trotz zahlreicher Torchancen ging der Mannheimer Sturm leer aus. Das 0:0 war trotz vieler Ballbesitzphasen am Ende sogar schmeichelhaft. "Das ist keine einfache Situation für uns, das aber an meinem Fehlen festzumachen ist Quatsch", erklärte Hebisch.

Ein echter Knipser würde dem SVW trotzdem gut tun. Auch Trainer Gerd Dais ärgerte sich nach der Partie. "Wir sind nicht zufrieden, sind enttäuscht mit dem 0:0 zu Hause."

Vergebliches Anrennen

SV Waldhof: Scholz - Amin, Fink, Schultz, M.Seegert - Popovits (62. Korte), Kiefer (77. B.Müller), Nag (62. Burgio), Ibrahimaj - Förster - Koep. VfB Stuttgart II: Bolten - Hagn, Radeljic (85. Baloglu), Kaminski, Peric, Walter - Sonora (78. Besuschkow), Ristl (86. Oikonomou), Feisthammel, Wanitzek - Ferdinand. Tore: Fehlanzeige. - Beste Spieler: Ibrahimaj - Kaminski, Feisthammel. - Zuschauer: 3740. - Schiedsrichter: Nicolas Winter (Scheibenhardt). - Nächstes Spiel: Wormatia Worms - SV Waldhof, Samstag, 01. Oktober, 14 Uhr. msc

Immerhin brannten sie förmlich: Die Waldhöfer begannen mit deutlicher Feldüberlegenheit, Stuttgart II dagegen unerwartet defensiv. Einziges Problem: Zu selten gelang es den Blau-Schwarzen, ihre Spielanteile auch in Chancen umzuwandeln. Das Gäste-Team verschanzte sich bei gegnerischem Ballbesitz mit einer Fünferkette vor dem eigenen Tor, Waldhof versuchte, sich vor dieses durchzukombinieren - und blieb dabei immer wieder an einem Stuttgarter Fuß oder der eigenen Ungenauigkeit hängen. "Wir haben den letzten Pass versäumt, haben zu wenig aus unseren Torchancen gemacht", bestätigte Dais: "Es hat zu lange gedauert bis der letzte Pass kam."

Der erste Torschuss ließ bis zur 18. Minute auf sich warten, dann kam Philipp Förster 18 Meter vorm Tor frei zum Schuss - und testete das Fangnetz hinter dem Kasten. "Wir haben Vollgas gegeben", erklärte auch Keeper Markus Scholz: "Da müssen wir das Tor machen, aber die Kugel wollte einfach nicht rein." Bei der nächsten Gelegenheit versuchte es Ibrahimaj, diesmal musste sich VfB-Keeper Niklas Bolten zumindest strecken, um den Ball über den Querbalken zu lenken (28.). Auch Hebisch war mit der Anfangsphase zufrieden: "Wir haben sehr gut angefangen in den ersten 20, 25 Minuten", so der verletzte Stürmer: "Dann kam auch Stuttgart besser in die Partie." Insbesondere weil die Mannheimer nachlässig wurden. Lukas Kiefer produzierte einen haarsträubenden Fehlpass.

Doch auch den Stuttgartern fehlte die Kaltschnäuzigkeit - die beim SVW in Person von Hebisch auf der Tribüne saß und so langsam ungeduldig wurde. "Es gibt einfach solche Phasen, in denen der Ball nicht rein will", haderte dieser. Der SVW merkte, heute muss er sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die VfB-Defensive auszuhebeln. Kurz vor der Pause wich Benedikt Koep auf den Flügel aus, kombinierte Dimitrios Popovits frei, der brachte den Ball auf Ibrahimaj, der scheiterte.

In der Kabine schien VfB-Coach Sebastian Gunkel indes die richtigen Worte gefunden zu haben: Die Stuttgarter waren nun gewillt, am Spiel teilzunehmen. Nach 55 Minuten tauchte Tobias Feisthammel vor dem SVW-Tor auf, konnte den herausstürmenden Scholz aber nicht überwinden - durchatmen bei den Waldhöfern.

Dais musste reagieren, brachte mit Gianluca Korte und Giuseppe Burgio frischen Wind. Doch es war das selbe Lied, wie in der ersten Hälfte. Bei den zahlreichen Waldhöfer Chancen reichte es nie zum Erfolg, Stuttgart tauchte erneut urplötzlich völlig frei vor Scholz auf - diesmal ließ Thomas Hagn das mögliche Führungstor liegen. Hebisch? Schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Mit dem Schlusspfiff gab es dann sogar noch das große Durchatmen: Marvin Wanitzek scheiterte mit seinem letzten Versuch. "Am Ende müssen wir sogar noch zufrieden sein", wusste auch Hebisch.

Gäste Trainer Gunkel lobte den SVW für die starke Leistung: "Sie haben sehr gut gespielt und uns alles abverlangt." Dais war dagegen unzufrieden mit der gezeigten Leistung: "Wir waren nicht gierig genug, diesen Vorwurf müssen wir uns machen."