Viele Augen richten sich auf Bernd Beetz  

Mannheim. Satte 92,3 Prozent Zustimmung der Waldhof-Mitglieder gab es am Donnerstagabend zur Ausgliederung der Regionalliga-Mannschaft in eine eigenständige Spielbetriebsgesellschaft. Doch damit ist dieser Prozess noch lange nicht beendet, sondern steht eigentlich erst am Anfang. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dieser wegweisenden Entscheidung.

Was passiert jetzt konkret, um den Beschluss umzusetzen?

Zunächst einmal gar nichts, da eine vierwöchige Einspruchsfrist läuft. Hinter den Kulissen wird aber natürlich weitergearbeitet, um die bereits im Handelsregister eingetragene GmbH so schnell wie möglich aktivieren zu können.

Für wann ist der nächste entscheidende Schritt geplant?

Um die Spielbetriebs GmbH mit Leben zu erfüllen, müssen auch die Positionen in ihr besetzt werden. Das kann aber erst nach der Jahreshauptversammlung geschehen, die für Ende Oktober geplant ist. Dort wird das Präsidium des Hauptvereins gewählt, das drei Mitglieder in den Aufsichtsrat der GmbH entsendet. Zudem wählen die SVW-Mitglieder ein viertes Aufsichtsratsmitglied direkt. Damit hat der Verein im siebenköpfigen Kontrollgremium immer die Mehrheit. Aus den Reihen der Gesellschafter (bislang Kapitalgeber Bernd Beetz und der SV Waldhof e.V.) kommen drei Aufsichtsräte.

Wer leitet das operative Geschäft in der Spielbetriebsgesellschaft?

Den wirtschaftlichen Teil samt Marketing wird der bisherige Geschäftsstellenleiter Markus Kompp übernehmen. Zudem soll es einen weiteren Geschäftsführer für den sportlichen Bereich geben, wie Interimspräsident Klaus-Rüdiger Geschwill bestätigte.

Was bedeutet die Ausgliederung für den Hauptverein?

Das Wichtigste: Da die GmbH die bisherigen Verbindlichkeiten in Höhe von 400 000 Euro und auch die Besserungsscheine von Dietmar Hopp übernimmt, ist der Hauptverein mit seinen übrigen Abteilungen (z.B. Tennis, Handball) praktisch schuldenfrei. Der e.V. finanziert sich wie andere Vereine über Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Spenden.

Schützt die Form einer GmbH vor einer Insolvenz?

Keineswegs. Die gegenteilige Erfahrung musste zuletzt Liga-Konkurrent Offenbacher Kickers machen. Für den weiteren Spielbetrieb ist entscheidend, wann Insolvenz angemeldet wird und wie die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung sind. Im schlimmsten Fall erlischt auch für die GmbH die Lizenz. Die U23, die wie die Jugend im Hauptverein verbleibt, wäre dann die höchstklassige Mannschaft.

Kann sich Investor Bernd Beetz plötzlich zurückziehen?

Der ehemalige Top-Manager Beetz, der das Stammkapital von einer Million Euro einbringt, kann sich aus der GmbH wieder zurückziehen, muss aber einen Käufer für seine Anteile an der Gesellschaft finden.

Hat der Hauptverein noch Rechte am Emblem und den Farben?

Der SV Waldhof besitzt weiter alle Marken- und Warenzeichenrechte. Die Spielbetriebs GmbH muss dem Hauptverein sogar eine jährliche Gebühr von 40 000 Euro überweisen, um die Wappen und Vereinsfarben zum Beispiel im Bereich Fan-Artikel nutzen zu können.

Die "Mannheimer Runde" ist raus. Wer gleicht das Defizit aus?

Viele schauen hier auf Bernd Beetz, der bereits in der vergangenen Saison im Lizenzierungsverfahren Richtung Dritte Liga für eine Million Euro gebürgt hatte. Beetz betrachtet sein Engagement aber nicht als Mäzenatentum und möchte eher seine Kontakte spielen lassen. .

Wird der SVW noch in dieser Spielzeit als GmbH antreten?

Auf jeden Fall. Die Verbände waren über die Bemühungen der Waldhöfer schon länger informiert und haben die Unterlagen bereits unabhängig von der Zustimmung der Hauptversammlung geprüft. Nun werden die Anträge nochmals gesichtet, eine Übertragung der Lizenz auf die GmbH sollte eine Formsache sein.