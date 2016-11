Vier fatale Minuten

LUDWIGSHAFEN. Handball-Zweitligist TSG Friesenheim hat den großen Aufstiegsfavoriten nicht ins Stolpern gebracht. Die Eulen unterlagen gestern Abend dem Erstligaabsteiger und Tabellenzweiten TuS Nettelstedt-Lübbecke in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle vor 1438 Zuschauern mit 22:24 (7:10).

Bereits in der Anfangsphase hatten die Pfälzer Probleme. Nettelstedt fand gleich seinen Rhythmus - im Angriff wie in der Verteidigung. Lübbecke ging zunächst mit 4:1 (11.) in Front. Die TSG tat sich in der Offensive sehr schwer. Peter Tatai, der Keeper der Ostwestfalen, hielt aber auch bärenstark. Kevin Klier, der bei den Pfälzern zwischen den Pfosten stand, sorgte unterdessen dafür, dass seine Mannschaft nicht zu weit in Rückstand geriet.

Nach dem Seitenwechsel brachten Alexander Falk und Kai Dippe die Eulen mit zwei schnellen Toren zum 9:10 (32.) sogar auf Schlagdistanz heran. Dippe erzielte in der 40. Minute sogar den Ausgleich zum 14:14. Nettelstedt nahm die Auszeit - und unterbrach den Schwung der Eulen. Mit vier Treffern innerhalb von vier Minuten zog der TuS auf 18:14 (44.) davon. Das war die Vorentscheidung. Die Eulen schafften es zwar noch einmal, auf 19:21 (52.) heranzukommen. Doch spätestens nach der Zeitstrafe für TSG-Spieler Oliver Hess und dem 19:23 (55.) von Ramon Taubo war klar, dass die Überraschung ausbleiben würde.

Eulen: Klier, Peribonio - Dippe (3), Slaninka (3), Hess (2), Grimm (2/2), Djozic (3/1), Weber (1), Feld (1), Falk (4), Durak (1), Dietrich (1), Schmidt (1), Kirchenbauer. bol