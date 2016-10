Waldhof benötigt eine echte Serie

Bescheidene Stimmung nach dem 0:1 in Saarbrücken. Michael Schultz (links) und Philipp Förster hatten sich im Spitzenspiel mehr erhofft. © PIX

Saarbrücken/Mannheim. Dirk Lottner hatte allen Grund für einen kleinen Scherz. "Ab jetzt wird es sicher leichter. Unsere künftigen Gegner sind ja alles Mannschaften, die hinter uns stehen", flachste der Trainer des 1. FC Saarbrücken. Und die ehemalige Mittelfeld-Legende des 1. FC Köln, die nach dem 1:0 (1:0) gegen den SV Waldhof mit seiner Mannschaft gerade die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga erobert hatte, genoss den kleinen Spaß, während das Lächeln seines Gegenübers Gerd Dais eher ein bisschen gequält war.

Schließlich liegen die Mannheimer nach der Niederlage im Spitzenspiel schon sechs Punkte hinter dem Tabellenführer und die Saarländer haben sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Dass der zweite Relegationsplatz nur vier Punkte entfernt ist, sollte dem SVW auf Rang vier Mut machen, allerdings sitzen den Blau-Schwarzen inzwischen auch Teams wie der punktgleiche TSV Steinbach bei zwei Spielen weniger im Nacken - der SVW benötigt bis zur Winterpause eine Siegesserie.

"Ich bin überzeugt, dass wir auch mal vier, fünf Spiele in Serie gewinnen können", betont Waldhof-Coach Dais - zwischen Können zum Müssen ist in der aktuellen Situation allerdings nicht mehr viel Luft, wenn die Waldhöfer bis zum Ende der Hinrunde am 5. November noch im Geschäft sein wollen. Entgegenkommen könnte dem Regionalligisten der Spielplan: In den kommenden vier Partien stehen mit Mannschaften wie Pirmasens, Watzenborn, Nöttingen und Trier Teams auf dem Programm, die allesamt im hinteren Tabellendrittel platziert sind.

Doch dass es in dieser Saison keine Selbstgänger gibt, musste der SV Waldhof schon mehrfach zur Kenntnis nehmen, zudem will sich die personelle Situation einfach nicht verbessern. Zu allem Überfluss handelte sich beispielsweise Philipp Förster in Saarbrücken bei einem Gerangel um einen Einwurf an der Mittellinie die fünfte Gelbe Karte ein und ist in der Begegnung am Samstag gegen Pirmasens gesperrt.

"Es geht gerade so weiter"

"Es geht gerade so weiter", blickte Dais auf seinen Spielberichtsbogen, in Saarbrücken war sogar die Ersatzbank schon sichtlich ausgedünnt und auf dem Rasen musste beispielsweise der etatmäßige Stürmer Giuseppe Burgio von Beginn an auf der rechten Seite als Notlösung ran. "Ich habe das schon einmal vor ein paar Jahren in Neckarelz gespielt", blickte der 28-Jährige auf seine "neue" Position, mit der er sich in den Dienst der Mannschaft stellte und immerhin an den beiden ersten vielversprechenden Möglichkeiten der Mannheimer im Völklinger Hermann-Neuberger-Stadion beteiligt war. Doch der quirlige Italiener ist nach seiner Verletzung in der Vorbereitung erst seit fünf Wochen wieder voll im Mannschaftstraining und weiß selbst, dass er noch nicht bei hundert Prozent ist - auch wenn er sich auf dem Weg nach oben sieht: "Mir hilft jede Minute Spielpraxis."

Ganz anders konnten da die Saarländer agieren, die mit Kevin Behrens und Patrick Schmidt ein Sturm-Duo aufboten, das in der Regionalliga zum Feinsten gehört. "Die hatten Drittliga-Niveau", bestätigte Waldhof-Kapitän Michael Fink, der sich vor allem über das entscheidende 0:1 durch Schmidts Kopfball (37.) nach einer Freistoß-Flanke ärgerte. "Bis dahin haben wir gut gestanden, aber das Gegentor fängt schon mit dem unnötigen Foul an", bemängelte Fink. Dass Schmidt bei seinem zehnten Saisontreffer dann relativ unbedrängt einnicken durfte, fügte sich in diese Fehlerkette nahtlos ein.

Letztlich ging der Sieg der Saarländer auch mit Blick auf die Chancenverteilung im zweiten Durchgang in Ordnung, gegen Pirmasens stehen die Waldhöfer am Samstag deshalb einmal mehr unter Zugzwang - und das nicht unbedingt mit Blick auf die Konkurrenz. "Wir müssen zuerst mal wieder eine klare Linie finden und diese drei Punkte holen", fordert Burgio. "Es ist ja noch alles eng zusammen. Aber bevor wir nicht selbst punkten, müssen wir nicht auf die anderen schauen." (th)