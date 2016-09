Waldhof hofft auf die Trendwende

Mannheim. Nachdem bei der ersten Saison-Niederlage des Fußball-Regionalligisten SV Waldhof in Ulm so gut wie gar nichts zusammenlief, sah Innenverteidiger Michael Schultz beim 0:1 gegen Aufsteiger TuS Koblenz immerhin eine Steigerung - das Wichtigste konnte aber auch der vom 1. FC Kaiserslautern II gekommene Abwehrspezialist nicht wegdiskutieren: "Das Ergebnis stimmt natürlich nicht."

Null Punkte gegen die beiden Neulinge - so war die interne Rechnung des SVW sicher nicht formuliert und nun geht es morgen Abend (19.30 Uhr) zum immer wieder brisanten Derby nach Offenbach. Nach den jüngsten Vorstellungen der Mannheimer, denen zuletzt vor allem die Durchschlagskraft in der Offensive abhanden kam, und dem Aufwärtstrend der Kickers betrachtet Waldhof-Trainer Gerd Dais die Offenbacher in dieser Begegnung sogar als favorisiert.

OFC mit neun Zählern Abzug

Zwar liegt die Elf vom Bieberer Berg mit sechs Zählern nur auf dem 16. Rang, der OFC ist aufgrund seines Insolvenzverfahrens allerdings mit neun Punkten Abzug belegt worden und hätte nach normaler Arithmetik schon 15 Zähler auf der Habenseite - und wäre damit aktuell Sechster. "Das würde den Leistungsstand der Offenbacher widerspiegeln", sagt Dais mit Blick auf die Tabelle. Aus den jüngsten vier Spielen holte die Mannschaft von Oliver Reck zehn Punkte und landete zuletzt mit dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers auch den ersten Auswärtssieg.

Auch den 4:0-Erfolg der Mannheimer aus der Vorsaison werden die Offenbacher sicher nicht vergessen haben, dennoch hofft der SVW auf etwas Zählbares. "Nach den beiden Niederlagen, die sehr weh getan haben, ist es vielleicht gut, dass wir gleich wieder die Gelegenheit haben, uns anders zu präsentieren", setzt Abwehr-Hüne Schultz auf eine Trendwende.