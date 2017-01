Waldhof kann planen

Waldhof-Trainer Gerd Dais. © Binder

Mannheim. Bekanntermaßen startet Fußball-Regionalligist SV Waldhof mit zwei Heimspielen in die restliche Rückrunde, gestern hat die Liga nun auch die genauen Terminierungen der 14 Partien bis zum Saisonende am 20. Mai (14 Uhr) bei Eintracht Trier bekanntgegeben.

Demnach beginnt der SVW am 11. Februar (14 Uhr) mit dem Nachholspiel gegen die Stuttgarter Kickers ins neue Jahr. Eine Woche später, am 18. Februar, ist ebenfalls um 14 Uhr der direkte Verfolger TSV Steinbach im Carl-Benz-Stadion zu Gast. Ohnehin können sich die Waldhof-Fans die Wochenend-Termin dick im Kalender anstreichen, abends wird lediglich beim KSV Hessen Kassel (24. Februar, 19.30 Uhr) und am 5. Mai (19.30 Uhr) in Nöttingen gespielt, dieser Termin steht allerdings noch unter Vorbehalt.

Von den direkten Konkurrenten um einen der beiden Relegationsplätze spielt der Tabellenzweite aus Mannheim nur noch gegen den 1. FC Saarbrücken. Hier genießt der SVW am Ostermontag, 17. April (14 Uhr), Heimvorteil. Am folgenden Wochenende geht es dann nach Pirmasens, diese Begegnung ist als einzige der 14 noch ausstehenden Partien noch ohne feste Terminierung.

Um gut aus den Startlöchern zu kommen, testet der SV Waldhof am Samstag um 14 Uhr beim Drittligisten Jahn Regensburg. Vor dem Trainingslager in Side (29. Januar bis 5. Februar) tritt der Regionalligist noch am 28. Januar beim Oberligisten TuS Mechtersheim an. th