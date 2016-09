Waldhof rettet sich zum Remis

Gian-Luca Korte (hinten) musste sich mit dem SV Waldhof mit einem Remis gegen Serkan Göcers Offenbacher begnügen. © Pix

Offenbach. Mit einem tiefblauen Auge kam der SV Waldhof am Dienstagabend im Regionalliga-Derby bei den Offenbacher Kickers davon. Beim 1:1 (0:1) hatten die Hessen ein klares Chancenplus, die Waldhöfer profitierten dagegen von einem frühen Torwartfehler des Kickers- Schlussmanns Daniel Endres. Nach zwei Niederlagen in Folge stoppten die Mannheimer damit aber immerhin ihre kleine Negativ-Serie, bevor es am Freitag gegen die U23 des VfB Stuttgart geht.

Auf die zuletzt vor allem im Offensivspiel eher dürftigen Auftritte der Mannheimer reagierte Trainer Dais erwartungsgemäß mit einer taktischen Umstellung. Im defensiven Mittelfeld kam der Brasilianer Ederson Tormena neben Sebastian Gärtner zu seinem ersten Einsatz von Beginn an, hinter einer offensiven Dreier-Reihe war Benedikt der einzige nominelle Stürmer, der zeitweise Unterstützung von Philipp Förster bekam.

Kapitaler Torwartfehler

SV Waldhof: Scholz - Amin, Fink, Schultz, M. Seegert - Tormena (87. Müller), Gärtner (74. Nag) - Korte (58. Popovits), Förster, Ibrahimaj - Koep. Tore: 0:1 Koep (9.), 1:1 Neofytos (69.). Beste Spieler: Scholz - Darwiche, Firat. Karten: Gelb-Rot gegen Scheu (Offenbach, 86., wdh. Foul). Zuschauer: 6630. Schiedsrichter: Michael Kempter (Saulgau). Nächstes Spiel: SV Waldhof - VfB Stuttgart II, Freitag, 23. September, 19.30 Uhr (Carl-Benz-Stadion)

Das frühe Führungstor der Waldhöfer entsprang aber nicht etwa dem veränderten System, sondern einem kapitalen Torwartfehler. OFC-Keeper Daniel Endres ließ einen Alibi-Abschluss von Koep aus rund 18 Metern durch die Handschuhe gleiten und bekam die Kugel erst wieder hinter der Linie zu fassen. Kickers-Trainer Oliver Reck, in seiner aktiven Karriere gerne mal als "Pannen-Olli" verspottet, dürfte sich an seine schwärzesten Stunden erinnert gefühlt haben.

Dieser Treffer war allerdings Gold wert, denn spätestens ab der 20. Minute spielten eigentlich nur noch die Offenbacher, die auf den Außenbahnen klare Vorteile hatten und dank auch der meist zu kurzen Abwehrversuche der Mannheimer immer wieder zu klaren Möglichkeiten kamen. So musste SVW-Keeper Markus Scholz gleich zweimal in Folge gegen Dren Hodja retten (26./27.), bei Matthew Taylors Kopfball klärten Scholz und Marcel Seegert in höchster Not gemeinsam auf der Linie (32.) und bei Hodjas Versuch aus der Distanz bekam der Waldhof-Schlussmann gerade noch rechtzeitig die Fäuste hoch. (34.). Für den Vorjahresmeister, der kaum noch kontrollierten Ballbesitz hatte, ging es nur noch darum, sich irgendwie unbeschadet in die Pause zu retten, was mehr schlecht als recht gelang.

Auch nach dem Wechsel fehlte dem SVW die Spielerpersönlichkeit, die das Heft in die Hand nahm, ein geordneter Aufbau war weiter kaum zu sehen. Nach weiteren Offenbacher Möglichkeiten für Marco Rapp von der Strafraumgrenze (48.) und Maik Vetter aus (zu) spitzem Winkel (57.) nahm der Druck der Kickers dann allerdings etwas ab - die Rot-weißen hatten zuvor schließlich einen brutalen Aufwand betrieben.

Tormenas Kopfball nach einer Freistoß-Flanke war dann sogar so etwas wie eine Chance für die Mannheimer (60.). Doch nachdem Serkan Firat Waldhof-Keeper Scholz in die kurze Ecke zwang (65.), war der Schlussmann vier Minuten später endgültig geschlagen, als der eingewechselte Konstantinos Neofytos per Kopf zum längst überfälligen 1:1 traf (69.).

Zum Glück für die Waldhöfer kam Offenbach danach nur noch einmal durch Darwiche gefährlich vors Tor - einmal mehr klärte Scholz - und die Gelb-Rote Karte für den überharten Einsatz von Robin Scheu tat ein übriges, dass es letztlich beim etwas schmeichelhaften Punktgewinn auf dem Bieberer Berg blieb. Amin hatte in der Schlussminute sogar noch die die Chance zum Siegtreffer - doch das wäre des Guten sicher zu viel gewesen