Waldhöfer ohne Gerd Dais im Traingslager

Gerd Dais

Side. Spieler und Betreuer des SV Waldhof sind am Sonntagnachmittag planmäßig in der Türkei gelandet. In der Hafenstadt Side hat der Fußball-Regionalligist bis zum 5. Februar Quartier bezogen, um sich auf die für den SVW am 11. Februar beginnende zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Dickes Handicap: Trainer Gerd Dais konnte nicht mit in den Flieger steigen.

Am Freitag hatte er sich einem medizinischen Eingriff unterziehen müssen, bei dem Steine aus dem Harnleiter entfernt wurden. So verpasste der Coach den jüngsten Testspielauftritt seiner Mannschaft am Samstag gegen den pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim (5:0) und verbrachte den Tag des Abflugs im Krankenhaus. "Die Ärzte entscheiden von Tag zu Tag, wann er entlassen wird", sagte Waldhof-Pressesprecher Domenico Marinese dieser Zeitung.

Ebenfalls nicht mitgereist sind Levent Cetin (private Gründe) sowie die erkrankten Mete Celik und Philipp Förster. Auch Ederson Tormena war nicht dabei. Mit ihm hatte der SVW am Samstag den bis 2018 datierten Vertrag aufgelöst und ein sportliches Missverständnis beendet: Der Brasilianer hatte zu den Top-Verdienern gezählt, ohne dies mit Leistung zu belegen.

Der spielende Co-Trainer und Kapitän Michael Fink übernimmt indes in enger Abstimmung mit Dais die Arbeit auf dem Platz. In der Türkei stehen unter anderem zwei Testspiele auf dem Programm. (rüo)