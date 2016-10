„Wir haben guten Teamgeist“

Mannheim. Es "müllert" neuerdings im Carl-Benz-Stadion. Beim Heimspiel des SV Waldhof gegen den FK Pirmasens, das die Blau-Schwarzen mit 2:0 (1:0) gewannen, markierte Marco Müller das spielentscheidende zweite Tor. Damit holten die Mannheimer drei enorm wichtige Punkte, um den Rückstand auf die Relegationsplätze nicht weiter anwachsen zu lassen.

Seinen großen Auftritt hatte Müller kurz nach der Halbzeitpause. Den Gewaltschuss aus 30 Metern konnte Keeper Oliver Seitz gerade noch über die Latte fausten (50.), doch keine 120 Sekunden später war es soweit. Nach dem Eckball von Ali Ibrahimaj köpfte der Defensiv-Allrounder den Ball an die Latte, von wo er hinter die Linie sprang. Um alle Zweifel zu beseitigen, köpfte der gebürtige Mainzer den herausspringenden Ball über die Linie. "Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich habe nicht gesehen, dass der Linienrichter schon beim ersten Versuch auf Tor entschieden hat", erklärte der 22-Jährige später.

Für Müller war es das zweite Saisontor beim fünften Einsatz. Das erste hatte er im letzten Heimspiel gegen Astoria Walldorf erzielt. Es war ebenfalls das 2:0. "Jetzt habe ich schon eines mehr als letzte Saison", rechnete er vor. "Natürlich freue ich mich für ihn über seine zwei Saisontore, die ja auch wichtig waren, aber ich sehe bei ihm noch viel Steigerungspotenzial sowohl in der Defensive als auch in der Offensive", trat Trainer Gerd Dais dagegen etwas auf die Spaßbremse.

Waldhof – Pirmasens 2:0 (1:0) SV Waldhof: Scholz - M. Müller, M. Seegert, Schultz, Amin - Ibrahimaj, Fink (69. Gärtner), Kiefer, Popovits (69. N. Seegert) - Burgio (80. Nag), Koep. Tore: 1:0 Ibrahimaj (37.) 2:0 M. Müller (52.). - Gelbe Karte: Schultz. - Beste Spieler: Ibrahimaj, Burgio, Fink / Freyer. - Zuschauer: 3463. - Schiedsrichter: Martenstein (Marburg). Nächstes Spiel: Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, bei Teutonia Watzenborn-Steinberg. rod

Doch Müller stimmt seinem Coach voll zu. "Ich hatte fast ein Jahr kaum Spielpraxis durch meine Knieprobleme", blickt er auf ein für ihn wenig erfreuliches 2016 zurück. So fiel er in der vergangenen Rückrunde fast komplett aus: "Das Problem war, dass mir die Ärzte gar nicht genau sagen konnten, woran es liegt. Erst die intensive Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten brachte den Heilungsprozess ins Rollen."

In der Vorbereitung erlitt der Rheinhesse allerdings einen Rückschlag. "Weil ich wegen der Relegationsspiele zu früh wieder angefangen habe", meint er. Seit Saisonbeginn stand Müller dann zwar in jedem Spiel im Kader, musste aber die ersten zehn Partien von der Bank aus beobachten. "Für mich war es danach schwer, in die Mannschaft zu kommen", hatte er Verständnis, dass Dais in dieser erfolgreichen Auftaktphase die Mannschaft nicht ändern wollte.

Trennung von Mossmann

Nach einem Kurzeinsatz in Offenbach bestritt Müller in Worms sein erstes Spiel von Beginn an auf der von ihm bevorzugten Rechtsverteidigerposition. "Es war ein anderes Gefühl wie sonst", fiel ihm die Eingewöhnung zunächst etwas schwer. Auch der Wechsel auf die linke Verteidigerseite vor einer Woche in Saarbrücken zählt der 22-Jährige, der nach Auflösung der U 23 von Eintracht Frankfurt an den Alsenweg wechselte, nicht zu seinen "Highlights. Das war nicht so mein Tag. Auch das Gegentor muss ich auf meine Kappe nehmen, denn ich war Patrick Schmidt zugeteilt".

Auf der rechten Außenbahn fühlt sich Müller am wohlsten. "Mit Marcel Seegert harmoniere ich sehr gut. Wir spielen ja schon eine ganze Weile nebeneinander", betonte der Mann, der immerhin schon 76 Regionalligaspiele bestritten hat.

Wie er die aktuelle Mannschaft sieht? "Klar gab es durch den Trainerwechsel Veränderungen in den Abläufen und uns fehlt in diesem Jahr natürlich ein Hanno Balitsch, der ein absoluter Leitwolf war. Aber wir haben keine Grüppchenbildung, sondern einen guten Teamgeist", freute sich Müller im Pirmasens-Spiel natürlich nicht nur über sein eigenes Tor, sondern auch für Ali Ibrahimaj, der den SVW in der 37. Minute in Führung brachte.

Die zwei Treffer reichten zwar zum Sieg, es hätten für den Trainer aber ruhig noch mehr sein dürfen. Auch da pflichtet Müller bei: "Wir haben die Pirmasenser nicht unterschätzt und waren entsprechend eingestellt auf den Gegner. Wir hatten sie gut im Griff, müssen aber das Spiel schon mit mehr Toren früher entscheiden", bemängelt er.

Mit einem weiteren Dreier am Samstag in Watzenborn könnte der SVW die erhoffte Siegesserie starten. Nicht mehr dabei sein wird dann wie schon am Samstag Torwarttrainer Rolf Mossmann, von dem sich der Klub in dieser Woche trennte. "Es gab unüberbrückbare Differenzen", kommentierte Coach Dais die Personalie. Die Nachfolgersuche hat begonnen.