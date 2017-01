Pekeler watscht Kritiker ab

Paris. Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler von den Rhein-Neckar Löwen hat sich gegen die Kritik an seiner ursprünglichen WM-Absage und die nachträgliche Nominierung für die Weltmeisterschaft in Frankreich gewehrt. Am vergangenen Donnerstag hatte Bundestrainer Dagur Sigurdsson den Kreisläufer nach vier von fünf Vorrundenspielen ins Aufgebot berufen und dafür den Kieler Rune Dahmke nach Hause geschickt.

"Ich bin kein Mann der großen Emotionen, zumindest wirkt das immer so, wie viele meinen. Aber heute war es für mich nicht leicht, auf der Platte zu stehen!", schrieb er am Freitagabend wenige Stunden nach seinem ersten WM-Einsatz gegen Kroatien (28:21): "Kritiker haben mir nicht so nette Dinge vorgeworfen, weil ich zunächst um eine Pause gebeten hatte. Das kann man einerseits als Verweigerer ansehen, andererseits auch als, Eier in der Hose zu haben, der hohen Belastung zu trotzen und auf seinen Körper zu hören... Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, dass ich im Notfall zur Verfügung stehe. Nun hat der Trainer mich gebeten, der Mannschaft zu helfen, und da stehe ich zu meinem Wort."

Gegenüber dem "Mannheimer Morgen" wehrt sich Pekeler gegen den in einigen Medien erhobenen Vorwurf, er würde nun eine "Extrawurst" bekommen, weil er die Vorrundenpartien gegen die vermeintlich schwachen Gegner Saudi-Arabien, Ungarn, Chile und Weißrussland ausgelassen hatte.

Seine ursprüngliche WM-Absage aufgrund der zu großen Belastung (Pekeler machte im Kalenderjahr 2016 unglaubliche 71 Pflichtspiele) war zuvor von Markus Baur kritisiert worden. Der Ex-Nationalspieler, derzeit Trainer des Bundesligisten TVB Stuttgart, sagte, dass der Druck auf die Spieler trotz der diversen Wettbewerbe nicht zu hoch sei. "Sonst müssten ja alle aufhören", meinte Baur gegenüber dem SWR. Bei einem 60-minütigen Handballspiel sei die Belastung zwar sehr hoch, aber Baur ist überzeugt: "Der Körper kann das ganz gut wegstecken."

Pekeler hatte im Dezember im exklusiven Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" verkündet, die Weltmeisterschaft auslassen zu wollen: "2016 war ein sensationelles Jahr für mich bei den Rhein-Neckar Löwen und der Nationalmannschaft. Aber die immense körperliche und mentale Belastung mit Europameisterschaft, Olympischen Spielen, Champions League, Bundesliga und Pokal ist auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen. Ich spüre, dass ich eine Pause brauche, um auch in Zukunft noch auf hohem Niveau Handball spielen zu können." Allerdings sagte der Kreisläufer auch, dass er für den Notfall zur Verfügung stehe. Deswegen hatte ihn Bundestrainer Dagur Sigurdsson auch in den 28er-Kader nominiert und ihn schließlich jetzt auch nach Frankreich beordert.

"Ich habe mich zuvor im Urlaub fit gehalten, da Dagur mir gesagt hatte, dass er mich für die WM noch als Option sieht", sagte Pekeler im Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen": "Aber dass ich komme, stand wirklich erst am Mittwoch fest."