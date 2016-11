Nebensache Länderspiel

Paul Drux setzt sich gegen die portugiesische Verteidigung durch - der Europameister gewann 35:24. © dpa

Wetzlar. Es hätte alles so schön und harmonisch sein können. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist Europameister und Olympia-Dritter. Sie hat eine große Zukunft vor sich und begeistert die Massen. Die Sympathiewerte sind unglaublich hoch - und auch der Start in die EM-Qualifikation am Mittwochabend in Wetzlar verlief mit dem 35:24 (16:10)-Kantersieg über Portugal traumhaft. Keine Frage, die Deutschen sind wieder wer im Welt-Handball - alles in Ordnung ist aber trotzdem nicht. Schuld ist eine Personaldebatte. Der drohende Abschied von Bundestrainer Dagur Sigurdsson sorgt für Aufregung, was nicht weiter verwundert. Denn der Isländer ist nichts anderes als der Möglichmacher des neuen deutschen Handball-Märchens. Diese Mannschaft ist seine Mannschaft. Dieser Erfolg ist sein Erfolg.

Sorgen um Löwe Pekeler

Und so gibt es in dieser Woche rund um das Nationalteam nur ein Thema: Was wird aus Sigurdsson? Dabei gäbe es durchaus andere und ebenso wichtige Dinge, die zu besprechen wären und denen eine größere Aufmerksamkeit neben den Begegnungen in der EM-Qualifikation geschenkt werden sollte. Zum Beispiel die Frage nach der Belastung, die zwar nicht neu ist, aber immer dringlicher wird.

Der gebürtige Ludwigshafener Christian Dissinger hat bereits seine Konsequenzen aus der Terminhatz gezogen und legt eine Pause im DHB-Dress ein, Hendrik Pekeler von den Rhein-Neckar Löwen denkt nach den Strapazen im Jahr 2016 über eine WM-Absage im Januar nach. Der Kopf ist leer, die Beine sind schwer - und jetzt schmerzt auch noch der Rücken. Die Partie seiner Nationalmannschaftskollegen gegen Portugal verfolgte er als Zuschauer, sein Gang sah eher unrund aus. "Ich habe seit etwa einer Woche Probleme", sagte der Kreisläufer vor der Begegnung dieser Zeitung, für das Bundesligaspiel am Sonntag gegen die HSG Wetzlar hatte er sich bereits fitspritzen lassen: "Es ging nicht anders, mit Gedeón Guardiola war ja auch unser zweiter Innenblockspieler angeschlagen."

Heute soll noch einmal ein MRT gemacht werden, vielleicht ist dann eine genauere Diagnose möglich. Viel deutet allerdings auch ohne weitere Untersuchung darauf hin, dass Pekeler am Samstag in Zürich gegen die Schweiz ebenfalls passen muss: "Ich glaube nicht, dass es eine schlimmere Verletzung ist. Aber wenn es nicht deutlich besser wird, reise ich ab." Schon in sieben Tagen brauchen ihn die Löwen wieder in der Champions League gegen Zagreb. Über einen freiwilligen WM-Verzicht des Kreisläufers dürfte sich angesichts dieses Programms niemand mehr wundern.

Gegen überforderte Portugiesen wurden Pekelers Qualitäten ohnehin nicht gebraucht. Die Handballer von der iberischen Halbinsel waren erwartungsgemäß zwei Klassen schlechter als die Deutschen, die schnell auf 6:3 (10.) und bis zur Pause schon auf 16:10 wegzogen.

"Wir waren von Beginn an bereit", sagte Löwe Patrick Groetzki, der 2009 sein DHB-Debüt bestritt und gestern sein 100. Spiel für Deutschland absolvierte: "Diese Zahl war vor einigen Jahren so weit weg. Ich bin stolz, diese Marke geknackt zu haben."

Möglicherweise wird er seine Länderspiele aber schon bald mit einem anderen Bundestrainer bestreiten. "Wir machen uns Gedanken über einen Nachfolger für Dagur, alles andere wäre unprofessionell", sagte DHB-Vize Bob Hanning, der in diesem Monat mit einer Entscheidung rechnet. Sigurdsson selbst äußerte sich nicht zu seiner Zukunft, wohl aber zu seinem Team.

"Ich bin zufrieden mit der Einstellung, wir waren die bessere Mannschaft. Jetzt müssen wir in der Schweiz durchziehen", sagte der Isländer, der am Samstag in Zürich nichts anderes als den zweiten Sieg im zweiten EM-Qualifikationsspiel erwartet. Ruhig und unaufgeregt dürfte es allerdings auch danach nicht beim DHB zugehen - und das liegt vor allem an Sigurdsson selbst.

(Von unserem Redaktionsmitglied Marc Stevermüer)