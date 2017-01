Feuchtmann kann viele unglaubliche Geschichten erzählen

Erwin Feuchtmann spielt morgen mit Chile gegen das DHB-Team. © Pucher

Von unserem Redaktionsmitglied

Marc Stevermüer

Rouen. In Mannheim ist Erwin Feuchtmann Perez erst ein einziges Mal gewesen. Im April 2016 war das, damals mit dem TBV Lemgo zum Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen. "Mehr als die SAP Arena habe ich eigentlich nicht gesehen", sagt der Chilene und lacht. Dabei hätte ein Ausflug in die Quadrate durchaus Sinn gemacht, um sich auf die Spuren seines Großvaters Friedrich Georg zu begeben. Der wuchs nämlich in Mannheim auf, wanderte 1930 aber nach Chile aus.

"Mein Opa war ein Seemann. Eines Tages hat er meine Oma Enriketa Alcantara Sanhueza im Hafen von Punta Arenas kennengelernt. Sie gingen ein Eis essen, wurden ein Paar - und dann ist er einfach dageblieben", erzählt Feuchtmann, der am Sonntag (14.45 Uhr) bei der WM mit Chile auf Deutschland trifft.

Mit dabei sind dann auch seine Brüder Emil und Harald, die ebenfalls in Europa ihr Geld verdienen. Emil spielt in der Schweiz bei Wacker Thun, Harald beim deutschen Bayernligisten DJK Waldbüttelbrunn - womit auch schon alles über die Klasse der chilenischen Auswahl gesagt ist.

Vater gründet Klub in Chile

Erwin Feuchtmanns Vater Emil Ludwig lernte Handball einst an der Uni kennen. Er verliebte sich in diesen Sport und gab seine Faszination an seine Söhne weiter. Die Begeisterung ging sogar so weit, dass er einen neuen Verein gründete. "Wir waren immer mit Papa in der Halle", erinnert sich Feuchtmann gerne an seine Kindheit mit seinen Brüdern und seiner Schwester Inga, die vergangene Saison in der Zweiten Bundesliga in Mainz spielte und nun in Spanien unter Vertrag steht.

Der ehemalige Lemgoer ist mittlerweile für die SG West Wien aktiv und überzeugt davon, dass der Handball in seiner Heimat auf einem guten Weg ist und an Popularität hinter "König Fußball" zulegt. Dazu tragen seiner Meinung nach auch die Erfolge der Nationalmannschaft bei, aus der er und seine zwei Brüder zwischenzeitlich zurückgetreten waren. "Ich kann viele unglaubliche Geschichten erzählen. Das glaubt mir kein Mensch. Es war wirklich sehr unprofessionell", sagt Feuchtmann und plaudert aus dem Nähkästchen: "Bei der WM 2013 stand für uns an einem spielfreien Tag anstatt eines vernünftigen Trainings, wie es alle anderen Teams hatten, lediglich ein leichtes Programm im Kraftraum auf dem Tagesplan."

Beschwipste Spieler bei WM 2013

Sechs oder sieben chilenische Spieler seien allerdings erst 45 Minuten später erschienen. "Und das zu allem Überfluss noch recht ordentlich angetrunken und dementsprechend wenig motiviert", erinnert sich der 26-Jährige: "Mein Bruder Emil thematisierte das später beim Mittagessen in einem großen Saal, in dem auch alle anderen Teams waren. Die immer noch gut beschwipsten Kollegen verfielen daraufhin aber nur in ein lautes Brüllen, was natürlich alle Spieler der anderen Mannschaften mitbekommen haben. Anstelle einer zu erwartenden Strafe für die Trinker gab es allerdings von unserem Trainer lediglich einen Anschiss für meinen Bruder, weil er den Vorfall beim Essen thematisiert hatte."

Die drei Feuchtmänner ließen sich das nicht bieten und kehrten erst wieder ins Auswahlteam zurück, als der ehemalige spanische Nationalspieler Mateo Garralda neuer Coach wurde. "Es hat drei Jahre gedauert, bis der Verband verstanden hatte, dass es so nicht funktioniert. Dann kam Mateo. Er war gerade da - und schon wurden wir Zweiter bei der Panamerika-Meisterschaft", berichtet der Rechtshänder.

Überraschend ließen die Chilenen die favorisierten Argentinier hinter sich, im Finale setzte es aber eine Niederlage gegen Brasilien. "Trotzdem war es ein gutes Turnier von uns", erinnert sich Feuchtamnn mit einem Lächeln an die Panamerika-Meisterschaft und eher ungern an sein damaliges Gastspiel mit Lemgo in Mannheim. Die Löwen gewannen deutlich mit 33:19.