Gensheimer, der tapfere Held

Mannheimer Meisterleistung: Uwe Gensheimer wurde beim deutschen Sieg über Ungarn zum Sieggaranten. © dpa

Rouen. Er hat in seiner Handball-Karriere schon viele Weltklasse-Auftritte gezeigt und noch mehr wichtige Partien bestritten. Doch was Uwe Gensheimer am Freitag im WM-Auftaktspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft gegen Ungarn zeigte, war nichts anderes als eine mentale Meisterleistung in einem seiner schwersten Begegnungen, vielleicht sogar dem schwierigsten Spiel seiner bisherigen Laufbahn. Fünf Tage nach dem überraschenden Tod seines Vaters Dieter schwang sich der Mannheimer beim 27:23 (16:11)-Erfolg neben dem überragenden Torwart Silvio Heinevetter zum Sieggaranten auf, in der ersten Halbzeit brachte der Linksaußen alle seine sieben Würfe im Tor unter, am Ende saßen 13 von 15 Versuchen. Das ist nichts anderes als eine Wahninnsquote, eine Weltklasseleistung - erst recht nach der schockierenden Nachricht vom vergangenen Sonntag.

"Habe Gänsehaut bekommen"

"Als ich ihn so habe spielen sehen, habe ich eine Gänsehaut auf dem Feld bekommen", sagte Mannschaftskollege Julius Kühn über seinen Kapitän, der verständlicherweise selbst keine Interviews gab und nach dem Sieg direkt in der Kabine verschwand. Dafür sprachen andere, zum Beispiel Bundestrainer Dagur Sigurdsson: "Uwe war großartig. Respekt."

Schon zu Beginn war es Gensheimer, der großen Anteil an der 8:5-Führung (18.) hatte. Die Hälfte der DHB-Treffer gingen bis zu diesem Zeitpunkt auf sein Konto, die Basis für den Vorsprung legte der Europameister aber in der Defensive. Die Deutschen standen stabil und hatten mit Heinevetter einen ganz starken Rückhalt. Der Berliner erhielt im Tor überraschend den Vorzug vor Stammkeeper Andreas Wolff, am Donnerstag hatte Heinevetter von seiner Nominierung erfahren. "Dagur ist ja kein Mann großer Worte. Er hat einfach gesagt: Morgen Du", berichtete der Schlussmann, der am Ende auf 14 Paraden kam (Quote 39 Prozent.

Auch mit seinen anderen Personalentscheidungen lag der Bundestrainer richtig: Nach 15 Minuten brachte er Niclas Pieczkowski als Spielmacher, die Deutschen zogen von 6:5 (12.) auf 16:9 (29.) davon. In Unterzahl kassierten sie aber in der Schlussminute des ersten Durchgangs noch zwei Treffer, auch unmittelbar nach dem Seitenwechsel hagelte es Zeitstrafen für die DHB-Auswahl. Heinevetter hielt weiterhin überragend, im Angriff wollte jedoch fast nichts mehr gelingen. "Wir haben zwar in Unterzahl gespielt, waren aber auch einfach nicht gut genug", sagte Sigurdsson,

Ungarn kam immer näher heran, beim 16:15 (38.) war die Begegnung wieder offen. "Wir haben zu viele Bälle weggeworfen und sind dafür bestraft worden", sagte Kühn und machte sowohl "weiche Knie" als auch eine "breite Brust" bei den Deutschen aus: "Wir haben 2016 unheimlich viel gelernt, vielleicht hätten wir solch ein Spiel vor einem Jahr noch verloren."

Sigurdsson nahm früh im zweiten Durchgang eine Auszeit, brachte mit Simon Ernst für Kai Häfner einen Rechtshänder im rechten Rückraum und probierte es fortan bei Ballbesitz mit sieben Feldspielern. Diese Maßnahme griff, auch wenn die Begegnung eng blieb - aber immerhin kamen die Deutschen jetzt wieder zu Toren. "Uns hat zu Beginn des zweiten Durchgangs das Tempo gefehlt. Ich würde aber nicht sagen, dass wir unsicher waren. Es ist einfach so, dass man ein bisschen weniger Risiko geht, wenn man drei, vier Angriffe in Folge keinen Treffer erzielt hat", meinte Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen, der auf der Rechtsaußenposition nach guter WM-Vorbereitung den Vorzug vor Tobias Reichmann, dem Senkrechtstarter des Jahres 2016, erhielt.

Nach seinen einzigen zwei Fehlwürfen war es wieder Gensheimer, der die Verantwortung übernahm und eiskalt vollstreckte. Die Treffer zum 18:16 (45.), 19:17 (46.), 22:20 (51.) und 23:21 (56.) erzielte der Weltklasse-Linksaußen. Oder anders ausgedrückt: Wenn der Druck groß war und die Deutschen unbedingt ein Tor brauchten, traf der Mannheimer, der auch die letzten beiden Treffer in diesem packenden Auftaktspiel erzielte und zum besten Spieler der Begegnung gewählt wurde. Keine Frage: Er hatte diese Auszeichnung verdient. (mast)