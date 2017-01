Wolffs Antwort mit Ansage

Titelhungriger Torwart: Andreas Wolff zeigte gegen Chile eine Klasseleistung. © dpa

Rouen. Locker, fast schon lässig kam Andreas Wolff zum Interview. Der Torwart der deutschen Handball-Nationalmannschaft war gerade zum besten Spieler der Partie gewählt worden, beim 35:14 (17:6)-Sieg im WM-Vorrundenspiel über Chile hatte es der ehrgeizige Schlussmann allen gezeigt. Allen voran seinem Trainer Dagur Sigurdsson, der ihn im ersten Spiel gegen Ungarn überraschend auf der Bank gelassen hatte. Aber auch seinem Rivalen Silvio Heinevetter, der gegen die Magyaren den Vorzug erhalten und geglänzt hatte.

Mit 16 Paraden (Quote 53 Prozent) legte Wolff den Grundstein für den klaren Erfolg, über seine eigene Leistung wollte er danach aber nicht so richtig reden. Der Kieler, der sonst das Rampenlicht liebt, lobte lieber immer wieder seine Kollegen. "Wir haben 60 Minuten hervorragend gespielt", sagte er erst. Dann ging es weiter mit: "Ich hatte eine starke Abwehr vor mir." Und schließlich folgte noch der Hinweis darauf, wie stolz er auf den gesamten Auftritt sei.

"Er war angefressen"

All das sagte der Keeper mit großer Zufriedenheit. Dieses Spiel hatte ihn glücklich gemacht, aber auch seine eigene Leistung - selbst wenn Wolff das nicht zugab. Doch diese Begegnung war für ihn nach seiner Nicht-Nominierung am Freitag eine besondere. Das spürte man - und man sah es auch. Der Schlussmann wirkte unglaublich fokussiert, seine Aufmerksamkeit ließ trotz hoher Führung zu keiner Zeit nach. Ausgefallenen Jubel und selbstsichere Posen - all das zeigte er nicht nach seinen Paraden. Wolff war in seinem ganz persönlichen Tunnel. Der 25-Jährige wollte ein Signal senden. Und er sendete ein Signal. Oder anders ausgedrückt: Fast schon erwartungsgemäß lieferte der Schlussmann eine überragende Partie ab, es war eine Antwort mit Ansage.

"Andy hat jedes Gegentor als persönliche Beleidigung empfunden und den Chilenen keinen Spaß gegönnt. Er hat das konsequent durchgezogen", sagte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning über Wolff, der laut Mannschafts- und Zimmerkollege Jannik Kohlbacher nach seiner Nicht-Berücksichtigung am Freitag "angefressen" war.

Hanning kann das verstehen und sieht darin erst recht nichts Schlimmes. "Das ist doch das Großartige, dass er immer spielen will und sich über jeden Einsatz freut. Das macht ihn ja zu dem Torhüter, der er ist. Und da steht Andy auch Silvio Heinevetter in nichts nach. Wir haben zwei Weltklasse-Torhüter, das ist unser großes Plus."

Ein weiteres Ass dürfte zudem in den nächsten Tagen im Vorrundenspielort Rouen eintreffen. Weltklasse-Rückraumspieler Holger Glandorf ist fest von seiner Nachnominierung für die WM in Frankreich überzeugt. "Ich gehe davon aus, dass der Bundestrainer sich melden wird. Wir bleiben in Kontakt", sagte der 33-Jährige in der Facebook-Sendung "Schrödi&Schwalbe - Die WM-Couch".

Gegen einen Gegner der Marke Chile brauchten sie ihn indes nicht. "Wir haben die Kräfte verteilt, humorlos und mit Spaß gespielt", meinte Hanning und merkte mit Blick auf den deutlichen Klassenunterschied an: "Unsere Freunde vom Fußball können sich freuen, wenn sie bald ihre WM mit 48 Mannschaften spielen."

Die Deutschen führten schnell mit 11:3 (21.), einen rundum gelungenen Nachmittag erlebten sie dennoch nicht. Denn in der ersten Halbzeit humpelte Paul Drux vom Feld und wurde am Sprunggelenk behandelt. Danach verfolgte der Rückraumspieler mit einem Eisbeutel auf dem Knöchel das Spiel von der Bank aus. "Ohne, dass ich Genaueres zu Paul weiß, glaube ich, dass es nicht so schlimm ist", sagte Sigurdsson. Er wird Drux in diesem Turnier noch brauchen - und Torwart Wolff sowieso. Der hat nämlich wie gewohnt Großes vor: "Ich will den Titel gewinnen - und meine Mannschaft zieht mit." (mast)