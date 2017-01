Deutschland gegen Weißrussland

Rouen. Diese Nachricht kam zwar nicht überraschend, sie überstrahlte dann aber doch alles. Sogar den 31:25 (16:16)-Sieg der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der WM über Weißrussland. Denn deutlich spektakulärer als das Spiel war die Nachnominierung von Holger Glandorf. Der Weltklasse-Rückraumspieler kommt am Donnerstag nach Rouen und wird im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg am Freitag (17.45 Uhr) gegen Kroatien dabei sein.

"Natürlich ist es eine besondere Ehre, bei einer Weltmeisterschaft noch einmal für Deutschland zu spielen", sagte Glandorf vor seiner Abreise im Interview dem ARD-Hörfunk. "Ich freue mich auf die Spiele und werde Vollgas geben". Der 33-Jährige war im September 2014 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, feierte aber kurz vor der WM im Testspiel gegen Österreich sein Comeback. Die Personalnot im rechten Rückraum nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Fabian Wiede und Steffen Weinhold ist groß, bislang stand mit Kai Häfner nur ein Rückraum-Linkshänder im Aufgebot. "Es wäre ein bisschen schwierig gewesen, nur mit Kai auf dieser Position das Turnier zu Ende zu spielen", sagte Julius Kühn, der gestern fünf Treffer erzielte und sich auf den neuen Kollegen freut: "Holger ist ein Ausnahmespieler, der sehr wichtig für uns werden kann."

Bundestrainer Dagur Sigurdsson erhofft sich durch Glandorf eine "bessere Balance in der Mannschaft" und bedankte sich schon im Voraus beim Rückkehrer: "Er ist ein sehr erfahrener Spieler und wird den Jüngeren helfen. Dass Holger jetzt kommt, ist ein Super-Signal von ihm zeigt seinen Charakter."

Die richtige Einstellung ließ unterdessen die DHB-Auswahl in der ersten Halbzeit gegen Weißrussland vermissen. "Bereitschaft und Aggressivität haben gefehlt. So kann man nicht gewinnen", kritisierte Häfner. Vor allem in der Abwehr stimmte nichts, Torwart Andreas Wolff bekam außerdem kaum eine Hand an den Ball und wurde bereits nach 22 Minuten gegen Silvio Heinevetter ausgetauscht. Der Berliner zeigte dann eine starke Leistung. Das erkannte auch Wolff an: "Mit Silvio hatten wir einen guten Rückhalt."

Nach dem 16:16 zur Pause war es Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen mit einem Dreierpack in vier Minuten, der die Wende einläutete. "Wir haben nicht das gezeigt, was wir uns vorgestellt haben", sagte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning, der sich ansonsten aber in Nachsicht übte: "Nach zwei Freundschaftsspielen gegen Saudi-Arabien und Chile war es schwer, wieder ins Turnier zu kommen. Es ist gut, dass wir jetzt gegen Kroatien spielen." Und noch besser ist, dass dann Holger Glandorf zur Mannschaft gehört. mast