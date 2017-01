DHB-Auswahl mit imposanter Ansage an die Konkurrenz

Siegerpose: Torhüter Andreas Wolff zeigte eine überragende Leistung und gab der bärenstarken DHB-Abwehr die nötige Sicherheit. © dpa

Rouen. Andreas Wolff übte sich erst gar nicht in Zurückhaltung. Das ist zwar typisch für den Torwart der deutschen Handball-Nationalmannschaft, doch war Tiefstapelei auch wirklich nicht angebracht. "Das war ein Statement, das sicherlich jeder vernommen hat", sagte der Schlussmann nach dem 28:21 (13:9) über den Turnier-Mitfavoriten Kroatien, den die DHB-Auswahl phasenweise vorführte. Keine Frage: Was die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson zeigte, war nicht nur eine Demonstration der Stärke und der Durchmarsch zum Gruppensieg, sondern vor allem auch eine Ansage an die Konkurrenz. "Wir fahren nach Paris, sind gerüstet. Das Turnier kann anfangen", meinte Abwehrchef Finn Lemke und unterstrich damit das neue Selbstverständnis des Europameistes, der am Sonntag (18 Uhr) im WM-Achtelfinale in Paris auf Katar trifft.

Überragende Defensive

Das Topspiel entwickelte sich schon in der ersten Halbzeit vollkommen unerwartet in eine eindeutige Richtung. Schon nach etwas mehr als einer Viertelstunde nahm Kroatiens Trainer Zeljko Babic seine erste Auszeit, zuvor war seine Mannschaft nach eigener 3:1-Führung (3.) 13 Minuten ohne eigenen Treffer geblieben. Gegen das deutsche Abwehrbollwerk in der 6:0-Formation versuchte es der EM-Dritte immer wieder mit Wurfgewalt, doch auf Luka Stepancic und Stipe Mandalinic waren die Deutschen bestens eingestellt. Das Zusammenspiel zwischen Deckung und Torwart Wolff funktionierte hervorragend, selbst mit dem siebten Feldspieler fiel den Kroaten wenig ein. Was der Europameister da in der Defensive zeigte, war nichts anderes als ein Weltklasse-Auftritt eines perfekt harmonierenden Kollektivs. "Wir haben unsere beste Turnierleistung gezeigt", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson.

Und dann ragte da noch einer in der Offensive heraus: Der Mann der Anfangsviertelstunde hieß aus deutscher Sicht Kai Häfner, der die ersten vier Treffer erzielte. Leichtfüßig und druckvoll stürzte er sich in die Lücken der gegnerischen 3:2:1-Deckung, bei der ersten kroatischen Auszeit führte Deutschland 7:3 (16.).

Wenig später stand der nachnominierte Hendrik Pekeler von den Rhein-Neckar Löwen erstmals auf dem Feld, eine Minute später drehte er nach seinem ersten Treffer jubelnd ab. Auch in der Abwehrmitte machte der 25-Jährige einen Riesenjob. "Als ich reingekommen bin, wollte ich einfach nur da anknüpfen, wo Finn Lemke und Patrick Wiencek aufgehört haben. Wenn man bedenkt, dass ich bei den Löwen in diesem Jahr erst ein einziges Handballtraining absolviert habe, hat das schon ganz gut geklappt", sagte der Rechtshänder und grinste: "Aber sicherlich gibt es auch noch Sachen zu verbessern."

Das Team von Bundestrainer Sigurdsson hatte alles unter Kontrolle, legte ein 11:5 (23.) vor und verlor erst gegen Ende des ersten Durchgangs ein wenig seine Dominanz. Offensichtlich wurde, dass der ebenfalls nachnominierte Holger Glandorf noch nicht richtig eingebunden ist. "Ich bin noch dabei, meinen Rhythmus zu finden", gab der Flensburger zu. Trotzdem nahm die DHB-Auswahl ein 13:9 mit in die Pause.

"In der zweiten Halbzeit hatten wir ein paar Probleme mit der 3:2:1-Deckung der Kroaten", fasste Pekeler das Geschehen bis zur 50. Minute zusammen. Nach einem 14:12 (35.) zog der Europameister dank eines überragenden Wolff zunächst auf 19:13 (45.) davon, dann kam Kroatien noch einmal heran (21:19/51.).

"Da hätten wir es uns einfacher machen können, aber Kroatien ist auch eine sehr gute Mannschaft. Innerhalb eines Spiels muss man immer Rückschläge hinnehmen. Wichtiger war, wie wir darauf reagiert haben", sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki von den Löwen.

Die Deutschen blieben ruhig, agierten abgezockt - und hatten mit Wiencek endlich einen zuverlässigen Torgaranten, nachdem der Kieler Kreisläufer im bisherigen Turnierverlauf zu viele Chancen ausgelassen hatten. Diesmal nutzte er aber alle sechs Versuche, auch bei ihm steigt die Form - das ist ein gutes Zeichen für die entscheidende WM-Woche.