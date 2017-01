Auf Abschiedstournee

Die deutschen Nationalspieler folgen ihrem Bundestrainer Dagur Sigurdsson bedingungslos. © dpa

Rouen. Dagur Sigurdsson steigt entspannt aus dem Bus und setzt das Poker-Gesicht auf. Als die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Mittwoch in ihrem Hotel in Rouen ankommt, ist der Bundestrainer die Ruhe selbst. Tief in seinem Innern weiß er zwar um die schweren Aufgaben, den wenigen Schlaf und die Strapazen der nächsten zwei Wochen. Doch die Gelassenheit eines Europameisters kann nicht schaden, um wieder erfolgreich zu sein.

Und so will Sigurdsson von einer besonderen Anspannung vor dem ersten WM-Gruppenspiel heute (17.45 Uhr) gegen Ungarn oder gar einer speziellen Situation nichts wissen. Dabei ist die Weltmeisterschaft in Frankreich sein letztes Turnier mit den Deutschen, mit seiner Mannschaft. Aber "es ist alles wie immer".

Das hat er in den vergangenen zwei Wochen mehrfach wiederholt und dabei stets keine Miene verzogen. Ganz einfach, weil der Isländer wirklich so empfindet und nichts einfach nur so sagt, um seine Ruhe zu haben. Im häufig überhitzten Sport- und Medien-Geschäft kommt das zwar oft genug vor. Doch bei Sigurdsson, dieser ehrlichen und erfolgsbesessenen Persönlichkeit, gilt der Fokus tatsächlich nur dem Sport.

Dagur Sigurdsson Geboren wurde Dagur Sigurdsson am 3. April 1973 in Reykjavík (Island).

Der ehemalige Coach des Bundesligisten Füchse Berlin führte die deutsche Handball-Nationalmannschaft im vergangenen Jahr zum EM-Titel und der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio.

Nach der WM übernimmt Sigurdsson das japanische Nationalteam.

Faible für Japan

Sein anstehender Abschied interessiert ihn nicht, die Aussicht auf Erfolg hingegen schon. Und deswegen konzentriert sich der 43-Jährige nur auf seine Arbeit, ohne dabei seine Lockerheit und seinen immer mal wieder aufblitzenden Humor zu verlieren. Zur abschließenden Pressekonferenz kommt er auch am Donnerstag ein paar Minuten zu früh. So hat er es schon immer gemacht, "weil sich das so gehört, aus Respekt, damit niemand warten muss", wie er vor einem Jahr bei der EM kurz und knapp verriet. Es ist also tatsächlich alles wie immer. Noch.

Im Sommer übernimmt der Trainer die international drittklassigen Japaner, was Handball-Deutschland in einen Schockzustand versetzte. Seinen Abschied vermeldete sogar die Tagesschau. Im von ihm so geliebten Land der aufgehenden Sonne hat Sigurdsson einen hochdotierten Sieben-Jahres-Vertrag (!) erhalten, beim DHB wird er eine Mannschaft an einen noch nicht gefundenen Nachfolger übergeben, die Europameister und Olympia-Dritter wurde. Vielleicht kommt bei der WM sogar noch mehr dazu, zuzutrauen ist das den Deutschen trotz des Fehlens einiger Leistungsträger. Denn während die anderen Topnationen wie Kroatien, Dänemark und Frankreich von ihren Superstars leben, sind die Deutschen nicht auf einen bestimmten Profi angewiesen. Ihr Joker ist Sigurdsson, der die Mannschaft unabhängig von einzelnen Spielern gemacht hat.

Das zeigte der EM-Erfolg 2016, als vor und während des Turniers reihenweise Profis ausfielen und das Team auf dem Weg zum Titel dennoch stets die Balance behielt. Dass die Deutschen diesen Pokal holten, hatten sie ihrem Trainer zu verdanken. Er war der Möglichmacher, der die Mannschaft auf ein neues Level hievte und ihr den Glauben an die eigenen Stärken zurückgab. Unvergessen bleibt die vor dem EM-Halbfinale gegebene Antwort von Torwart Andreas Wolff auf die Frage, warum Deutschland Europameister wird: "Ganz einfach, weil wir den besten Trainer haben." Ein Jahr später sagt Abwehrchef Finn Lemke dieser Zeitung: "Es geht immer nur darum, Dagurs Ideen umzusetzen. Dann haben wir auch Erfolg."

Keine Frage: Zwischen Sigurdsson und der Mannschaft gibt es eine perfekte Symbiose, auch wenn der Trainer nicht der ganz große Kommunikator ist. "Er zieht sich schon ein wenig zurück", sagt der diesmal fehlende Nationalspieler Hendrik Pekeler, der bei den Löwen mit Nikolaj Jacobsen allerdings auch einen sehr kumpelhaften und impulsiven Coach hat: "Aber auch Dagur kann ganz schön sauer werden."

Nur eines verliert der Trainer nie: den Überblick. Er strahlt in diesen Augenblicken, in denen es hektisch zugeht und die Spieler seine Hilfe brauchen, die Ruhe eines Mannes aus, der genau weiß, was er tut. "Dagur ist sehr strukturiert, sehr kompetent", lobt der verletzte Steffen Weinhold. Er hätte auch sagen können: Sigurdsson hat dieses bisweilen komplexe Spiel in all seinen Facetten umfassend verstanden, weil der Isländer über zwei ganz besondere Gaben verfügt. Der 43-Jährige kann seine Mannschaft nicht nur perfekt auf den nächsten Gegner einstellen, sondern auch Korrekturen während des Spiels vornehmen. Oder anders ausgedrückt: Er kann ein Spiel gewinnen, obwohl er gar nicht auf dem Feld steht. Nur durch Coaching. Eine Kunst, die nur wenige beherrschen - und die einen sehr guten von einem Weltklasse-Trainer unterscheidet.

Abgang wirft Fragen auf

Sigurdsson und die DHB-Auswahl - das passt, das ist eine Erfolgsgeschichte, die aber bald enden wird. "Der Abschied wird schwer, auch weil diese Mannschaft eine große Zukunft hat. Sie wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch Titel gewinnen und dann ist es natürlich etwas bitter, dass man dann nicht dabei ist", sagte der Bundestrainer in einem Interview kurz vor Weihnachten mit der dpa.

Mit seiner Familie zieht er bald von Berlin zurück nach Island und wird dann von dort aus das japanische Team betreuen. Wäre das nicht auch mit der deutschen Mannschaft möglich gewesen? "Ohne dass ich irgendwie in Details gehen will, ist das mit Japan die Lösung, die ich so am besten gesehen habe", erklärte der 43-Jährige. Man wird den Eindruck nicht los, dass hinter seinem Abschied irgendwie mehr steckt.