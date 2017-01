Rouen. Für Oliver Roggisch ist es schlichtweg ein "gutes Omen". 2007 bereitete er sich als Spieler mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft am Rande des östlichen Ruhrgebiets im Sportcentrum Kaiserau auf die Heim-WM vor. Der Rest ist legendäre Sportgeschichte, die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Heiner Brand gewann das Turnier im eigenen Land.

Genau zehn Jahre später ist es vielleicht wieder so, dass der Geist von Kaiserau die Deutschen beflügelt. "Ich habe mich gefreut, dass wir hier unsere Vorbereitung durchgezogen haben. Da sind schon ein paar Erinnerungen hochgekommen", sagt Roggisch und erzählt grinsend eine Anekdote: "2007 habe ich hier zusammen mit Michael Kraus den Frisör um die Ecke aufgesucht. Diesmal war ich mit Uwe Gensheimer dort. Die gute Frau konnte sich noch an meinen damaligen Besuch mit Michael Kraus erinnern."

Erfolgreichstes Team 2016

Längst ist Roggisch aber kein Spieler mehr. Er hat seine Karriere beendet, agiert als Sportlicher Leiter des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen sowie als Teammanager der Nationalmannschaft. Und in dieser Funktion hat er die rasante Entwicklung des Teams in den vergangenen zweieinhalb Jahren hautnah miterlebt. Die Deutschen reisen als Europameister, Olympia-Dritter und erfolgreichste Mannschaft des Jahres 2016 zum Turnier nach Frankreich. Sie sind einer der Titelanwärter und noch lange nicht satt. Im Gegenteil: Die DHB-Auswahl ist gerade erst auf den Geschmack gekommen. "Unser Anspruch ist es, wieder vorne dabei zu sein", sagt Kapitän Gensheimer. Noch deutlicher als der waschechte Mannheimer wird - fast schon erwartungsgemäß - der vom Ehrgeiz getriebene Torwart Andreas Wolff: "Wir haben das Potenzial, dieses Turnier zu gewinnen."

So weit schaut Bundestrainer Dagur Sigurdsson indes noch nicht. Seine Gedanken drehen sich um das knifflige Auftaktspiel am Freitag (17.45 Uhr) in Rouen gegen Ungarn. Er warnt eindringlich vor diesem unangenehmen Gegner. "Mein Gefühl sagt mir, dass dies eines unserer schwersten Turnierspiele wird. Ich sehe unsere Chancen bei 40 Prozent", sagt der Isländer und unterstreicht seinen großen Respekt vor den Magyaren. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass sich seine Mannschaft ein Duell mit Kroatien um Platz eins liefert. In den weiteren Partien gegen Chile, Weißrussland und Saudi-Arabien ist die DHB-Auswahl klarer Favorit, die Erwartungen und Ansprüche haben sich durch die Erfolge zwangsläufig geändert. Das weiß auch Sigurdsson, der sich darum aber keine allzu großen Gedanken macht. "Wir kennen die Position des Außenseiters und die des Favoriten. Aber unsere Rolle hat keinen Einfluss auf meine Arbeit." Die personellen Probleme hingegen schon.

Mit Hendrik Pekeler, Christian Dissinger (beide pausieren), Steffen Weinhold und Fabian Wiede (beide verletzt) fehlen vier Leistungsträger. Sigurdsson könnte darüber laut klagen. Doch das macht er nicht. Das widerspricht seinem Naturell. "Wir werden immer die Situation haben, dass jemand fehlt. Aber wir waren schon schlechter als diesmal besetzt", meint der Isländer, der im Interview mit der "Welt" seine Herangehensweise an das Turnier verriet: "Wir haben jetzt einen ganz anderen Kader. Da kann man nicht so viel Copy-and-Paste machen. Ich bin eher dafür, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen und frisch zu überlegen, welche Strategie passt jetzt."

Zu diesen Überlegungen wird garantiert die Idee gehören, Holger Glandorf im Laufe des Turniers nachzunominieren. Nach zweieinhalbjähriger Pause und eigentlichem Rücktritt aus der Nationalmannschaft kehrte der Flensburger zuletzt gegen Österreich zurück in die DHB-Auswahl. Vorsorglich beorderte Sigurdsson auch nur 15 statt der 16 möglichen Spieler in sein WM-Aufgebot, was nur einen Schluss zuletzt: Glandorf wird man ziemlich sicher im Laufe der WM noch sehen - auch wenn Sigurdsson das nicht bestätigen will: "Er ist unser Notnagel und war jetzt einmal dabei, um ein Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Wir rechnen nicht mit ihm." Das kann man glauben - oder auch nicht.

Viel spricht dafür, dass der Weltklasse-Rückraumspieler zum Vorrunden-Höhepunkt gegen Kroatien zum Team stößt. Nach Möglichkeit sollen bis dahin 8:0 Punkte auf dem Konto stehen, auch wenn Roggisch warnt: "Wir gehen optimistisch, aber nicht überheblich in das Turnier. Die nächste Medaille kommt nicht einfach so. Im Gegenteil: Wir werden wahrscheinlich sogar mehr dafür tun müssen als vorher."

Der Start in die WM ist wie immer wichtig, um in einen Lauf zu kommen. Oder wie es Sigurdsson gerne ausdrückt: "Es geht darum, die richtige Welle zu treffen."