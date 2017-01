Das böse Erwachen

Auch bei Uwe Gensheimer saßen Schock und Enttäuschung nach dem WM-Aus tief. © dpa

Paris. Hendrik Pekeler stand starr im Tor, Uwe Gensheimer schaute entsetzt in den Oberrang - und Andreas Wolff lehnte sich schockiert an eine Werbebande. Die deutschen Handball-Nationalspieler konnten kaum glauben, dass ihnen das passiert war, dass die Weltmeisterschaft von nun an ohne sie weitergeht. Oder anders ausgedrückt: Völlig unerwartet wurde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen, denn damit hatte wirklich niemand gerechnet. Der favorisierte Europameister verlor sein Achtelfinale gegen Vize-Weltmeister Katar nach einer schwachen und sehr fehlerhaften Leistung mit 20:21 (10:9). Die Partie war zugleich die letzte von Dagur Sigurdsson als Bundestrainer, der nach dem Schlusspfiff regungslos auf seinem Stuhl verharrte. "Das ist eine große Enttäuschung, das Spiel nicht gewonnen zu haben", sagte der Isländer später: "Wir haben viele Fehler gemacht, auch ich habe Fehler gemacht."

"Nicht gut genug"

Torwart Wolff brauchte ebenfalls Zeit, um Worte für das Unerklärliche zu finden. Nach dem Schlusspfiff blieb der Kieler lange in der Halle, dann stellte er sich im Interview. "Ich bin gnadenlos enttäuscht. Wir hatten uns vorgenommen, Weltmeister zu werden und wollten hier das Halbfinale gegen Frankreich spielen, aber vielleicht waren wir mit den Köpfen zu weit in der Zukunft und haben die Aufgaben, die wir lösen können und müssen, nicht im Kopf gehabt", sagte ein spürbar mitgenommener Wolff, der auch mit der Schiedsrichterleistung von Mindaugas Gatelis und Vaidas Mazeike (Litauen) nicht zufrieden war: "Die Kataris haben heute ihr bestes Spiel bei dieser WM gemacht und den achten und neunten Mann vielleicht noch dazubekommen."

In der Tat waren einige Entscheidungen der Unparteiischen in der Schlussphase sehr umstritten. Von einer "klaren Benachteiligung" sprach sogar DHB-Vize-Präsident Bob Hanning, die Schiedsrichter wollte er dann aber nicht für das Aus verantwortlich machen: "Es ist auch Teil der Wahrheit, dass wir nicht gut genug waren."

Eine Feststellung, die schon eher als plausible Begründung für das überraschende Aus durchgeht. Denn gegenüber der Gala gegen Kroatien war die DHB-Auswahl überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen. Die "Bad Boys" (Böse Jungs) spielten ängstlich und gehemmt, selbst eine frühe 6:2-Führung (10.) verlieh ihnen keine Sicherheit.

Die katarische 5:1-Deckung kam der Mannschaft von Bundestrainer Sigurdsson zu Beginn sehr entgegen, im Raum hinter dem vorgezogenen Rafael Capote fand der Europameister immer wieder Patrick Wiencek, der sofort zwei Mal traf. Katars spanische Trainerlegende Valero Rivera reagierte schnell und stellte auf eine 6:0-Abwehr um, die den Deutschen sehr weh tat. Die Pässe des diesmal komplett indisponierten Spielmachers Steffen Fäth an den Kreis wurden immer wieder abgefangen, außerdem schwächelten die Deutschen aus dem Rückraum und warfen Katars Weltklasse-Torwart Danijel Saric warm. Von der zehnten Minute bis zur Halbzeit gelangen dem Europameister nur noch magere vier Treffer. Dass die DHB-Auswahl dennoch mit einer 10:9-Führung in die Pause gingen, hatten sie einzig und allein ihrem überragenden Torwart Wolff zu verdanken.

Nur Wolff überzeugt

Der Kieler trumpfte auch nach dem Seitenwechsel auf, wehrte 48 Prozent der Würfe auf sein Tor ab. Allerdings konnte sich auch die Quote seines Gegenübers Saric (44 Prozent) sehen lassen. In einer spannenden Abwehrschlacht auf spielerisch ganz niedrigem Niveau musste sich die deutsche Auswahl jeden Treffer hart erkämpfen und war nach einer Dreiviertelstunde auch fast am Ziel. Der nachnominierte Holger Glandorf setzte aus dem Rückraum die Akzente, beim 17:13 sah es nach einem Arbeitssieg aus. "Es darf uns nicht passieren, dieses Spiel noch aus der Hand zu geben. Uns hat die Überzeugung gefehlt", sagte Wiencek, der in der 49. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte sah. Hilflos musste er von der Tribüne aus verfolgen, wie seine Mannschaft nun von einer Verlegenheit in die nächste stürzte. Es begann das große Zittern, dem schließlich das böse Erwachen folgte.

Fäths fünfter technischer Fehler (!) ermöglichte Katar über den Gegenstoß das 20:20 (57.). Eine Minute später ging die Mannschaft vom Persischen Golf erstmals in Führung - es sollte der Siegtreffer sein. Denn zu einer klaren Möglichkeit kam die DHB-Auswahl nicht mehr. Bezeichnenderweise landete der letzte Wurf von Fäth im Block. Das Spiel war entschieden - und der Europameister gestürzt.