Das Schlimmste zum Schluss

Enttäuschter Abgang: Dagur Sigurdsson nach dem WM-Aus. © dpa

Paris. Sein letzter Gang vor die Presse fiel ihm sichtbar schwer. Dagur Sigurdsson musste das eigentlich Unmögliche erklären, der Bundestrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft suchte nach Worten. Denn plötzlich war alles vorbei. Die WM. Seine Amtszeit. All das wurde ihm in jenem Moment wohl bewusst, denn der sonst so coole Isländer rang um Fassung. "Es ist mit Abstand die größte Enttäuschung in meiner Zeit als Bundestrainer", sagte Sigurdsson nach der überraschenden 20:21-Niederlage gegen Katar.

Nur allzu gerne hätte sich der 43-Jährige mit der nächsten Medaille verabschiedet, nach EM-Triumph und Olympia-Bronze sollte auch in Frankreich etwas herausspringen. Doch ausgerechnet im WM-Achtelfinale machte nicht nur die Mannschaft Fehler, sondern auch Sigurdsson. Das gab der zukünftige Trainer der japanischen Nationalmannschaft selbst zu.

Eine erfolgreiche Ära

In den vergangenen Jahren waren es häufig seine taktischen Maßnahmen, mit denen die Deutschen ein Spiel noch drehten. Doch diesmal ging alles daneben, vor allem in der Schlussphase, als auch in der Abwehr gar nichts mehr passte und ein Impuls oder eine Veränderung von der Bank ausblieb. Das wird den ehrgeizigen Sigurdsson sicherlich noch mehr ärgern als die Niederlage an sich. Er wird sich das nur schwer verzeihen.

Und doch ist die rasante Rückkehr der DHB-Auswahl in die Weltspitze unweigerlich mit seinem Namen verbunden. Aus einer Mannschaft, die sich im Sommer 2014 nicht für die WM 2015 qualifiziert hatte, formte der Isländer in relativ kurzer Zeit einen Europameister und Olympia-Dritten. Keine Frage: Sein Handeln und sein Denken haben den deutschen Handball nachhaltig verändert, die Erfolge basierten auf seinem knallharten Führungsstil, den die Mannschaft akzeptierte. Sigurdsson und die Spieler bildeten eine perfekte Symbiose. Doch diese Geschichte ist nun zu Ende, weitere Erfolge sind aber trotz des Rückschlags realistisch.

"Ich glaube, man muss sich keine großen Sorgen machen", sagte der Bundestrainer nach dem Schock von Paris, ein Teil dieser Zukunft wird der 43-Jährige allerdings nicht mehr sein. "Die Mannschaft wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch Titel gewinnen, und dann ist es natürlich etwas bitter, dass man dann nicht dabei ist", sagte er vor der WM der Deutschen Presse-Agentur. Umso mehr hatte er sich seinen perfekten Abschied gewünscht. Stattdessen kam das Schlimmste zum Schluss.

"Für Dagur tut mir das unfassbar leid, weil er eine unglaublich erfolgreiche Geschichte geschrieben hat. Wir müssen dankbar für das sein, was er für den deutschen Handball geleistet hat. Es ist einfach schade, dass es so zu Ende geht", sagte DHB-Vize-Präsident Bob Hanning, der nun möglichst schnell einen Nachfolger für Sigurdsson präsentieren will. Alles deutet darauf hin, dass Christian Prokop (SC DHfK Leipzig) auf den Isländer folgt.

Die Zukunft "wird stark davon abhängig sein, wer Trainer wird und ob dieser den erfolgreichen Weg von Dagur weitergehen will oder der Mannschaft eine neue Philosophie vermitteln kann", sagte Torwart Andreas Wolff, der weiterhin große Ziele verfolgt: "Ich wüsste nicht, warum ich davon abrücken sollte."

Gold 2019 das Ziel

Berechtigterweise glaubt er an das Potenzial dieser talentierten Mannschaft, die Erfolge des Jahres 2016 waren kein Zufall. Ein furchtloser Mann wie Wolff fehlte gegen Katar allerdings als Feldspieler. Niemand übernahm die Verantwortung und jeder steckte den anderen mit seiner Verunsicherung an. War es im vergangenen Jahr noch die Unberechenbarkeit der Deutschen, die es als starkes Kollektiv jedem Gegner schwer machten und bei denen jedes Mal ein neuer Held geboren wurde, so fehlte diesmal eine ordnende Hand, ein Anführer.

Für Hanning kam all das nicht unbedingt überraschend. "Ich hatte das ganze Turnier über das Gefühl, dass es uns mal treffen kann. Wenn wir ehrlich sind, haben wir den absoluten Rhythmus nicht auf die Platte gekriegt", sagte der DHB-Vizepräsident und richtete den Blick nach vorne. Gold bei der Heim-WM in zwei Jahren und bei den Olympischen Spielen 2020 lauten die ausgerufenen Ziele. "Davon weichen wir nicht ab", betonte Hanning - und erteilte damit Sigurdssons Nachfolger gleich mal einen klaren Auftrag.