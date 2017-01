Der Joker aus dem Nichts

Holte bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze mit Deutschland: Hendrik Pekeler. © dpa

Rouen. Vor einer Woche war die Handball-Weltmeisterschaft für Hendrik Pekeler noch ganz weit weg. Sowohl räumlich als auch gedanklich. Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen weilte mit Freundin Johanna und der einjährigen Tochter Fine Sophia auf der traumhaft schönen Insel Mauritius im Indischen Ozean, genoss die Sonne und das Meer. Die Worte von Dagur Sigurdsson hatte Pekeler aber auch dort nicht vergessen: "Er hat mir gesagt, dass er mich für die WM noch als Option sieht."

Keiner weiß irgendwas

Am Mittwochabend bat der Bundestrainer den zuvor schon ins kalte Deutschland zurückgekehrten 25-Jährigen, sich auf den Weg nach Rouen zu machen. Anschließend informierte der Isländer die Mannschaft über seinen personellen Schachzug, der im Gegensatz zur Berufung von Holger Glandorf vollkommen überraschend kam. "Wir haben es beim Abendessen erfahren und waren sehr überrascht", gab der Kieler Patrick Wiencek zu. Ähnlich ging es auch den anderen Nationalspielern, Patrick Groetzki hatte am Vormittag sogar noch mit Löwen-Kapitän Andy Schmid via "FaceTime" (Videotelefonie) gesprochen: "Er war da gerade zusammen mit Hendrik essen. Aber ,Peke' hat nichts rausgelassen." Immerhin "entschuldigte" sich der Nachnominierte später per SMS.

Mit dem Zug machte sich Pekeler, der für Linksaußen Rune Dahmke in den Kader rückt, gestern auf den Weg nach Frankreich, während seiner nicht ganz beschwerdefreien Reise nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit dieser Zeitung. "Ich freue mich riesig, jetzt ein Teil der Mannschaft zu sein. Als ich die Spiele im Internet verfolgt habe, hat es wieder in den Fingern gekribbelt und ich habe dabei wahnsinnig viel Lust auf Handball und die WM bekommen", sagte der Kreisläufer, der vor der WM eigentlich angekündigt hatte, nach den immensen Strapazen im Jahr 2016 mit 71 Pflichtspieleinsätzen nur im Notfall zur Verfügung zu stehen. Dieser war nach Ansicht von Bundestrainer Sigurdsson nun eingetreten, die durchwachsenen Leistungen in der Abwehr und die schwache Trefferquote von Jannik Kohlbacher und Wiencek erleichterten ihm ganz sicher diesen Schritt.

"Ich weiß, dass Hendrik uns hinten Stabilität geben kann", sagte der Bundestrainer und pries die "Riesenerfahrungen" an, die der Leistungsträger mit dem Nationalteam gemacht habe: "Jetzt habe ich den Joker einfach gezogen."

Zwar ohne Spielpraxis, dafür aber extrem ausgeruht stößt Pekeler zur Mannschaft, die er zweifelsohne verstärken wird. Zusammen mit Finn Lemke legte der 25-Jährige nämlich den Grundstein für EM-Sieg und Olympia-Bronze, sie bildeten mit harter Arbeit das Prunkstück dieser Auswahl: den Innenblock.

An den zwei Hünen (Pekeler 2,03 Meter, Lemke 2,10 Meter) verzweifelten die Gegner regelmäßig, mit ihrer Zweikampfhärte und Aggressivität nahmen die beiden Abwehrriesen den Rivalen die Lust am Handball, den Spaß am Spiel. Oder anders ausgedrückt: Sie zermürbten ihre Gegner - was nun auch in Frankreich so passieren soll.

Am besten schon heute gegen Kroatien (17.45 Uhr), wenn es um den Gruppensieg geht. Deutschland reicht ein Unentschieden, mit Platz eins würde sich die DHB-Auswahl den langen Trip nach Montpellier ersparen und stattdessen ihr Achtelfinale in Paris austragen. Die Stadt der Liebe soll dann zur Stadt der Siege werden, denn bei Rang eins in der Gruppe würden die "Bad Boys" auch alle weiteren Partien in der Arena direkt an der Seine austragen.

"Er kennt alle Abläufe"

"Kroatien gehört zu den besten Mannschaften der Welt, auch wenn sich dieses Team ein wenig im Umbruch befindet. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, bei Kroatien wird viel von Domagoj Duvnjak abhängen", sagte Pekeler, der vielleicht schon sofort eine Hilfe ist. Sein Defensiv-Partner Lemke geht davon zumindest aus.

"Hendrik kennt die Abläufe, es hat sich nicht viel verändert. Er gibt unserem Spiel eine andere Facette", sagte der Magdeburger und dürfte damit vor allem Pekelers zentrale Rolle in der 5:1-Abwehr gemeint haben. Groetzki lobte zudem die körperliche Präsenz und die Variabilität seines Löwen-Kollegen: "Hendrik wird unsere Defensive noch mehr Stabilität verleihen, weil er nur wenige Eins-gegen-eins-Situationen verliert." Einen kleinen verbalen Seitenhieb konnte sich der Rechtsaußen dann aber doch nicht verkneifen: "Ich hoffe, er hat im Urlaub gut trainiert."

Ein paar Lauf- und Krafteinheiten habe er absolviert, berichtete Pekeler, der sich bereit und frisch fühlt. "Der Urlaub hat mir sehr gut getan. Es war wichtig für mich, einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen und sich zu erholen", sagte der 25-Jährige, der guten Mutes ist: "Es wird sicherlich nicht alles von Beginn an funktionieren, das ist klar nach so einer langen Pause. Aber ich denke schon, dass ich der Mannschaft im Laufe des Turniers helfen kann."