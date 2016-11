Gudmundur Gudmundsson ist offen für neue Aufgaben. © dpa

Mannheim. Am Tag nach dem großen Knall weilte Gudmundur Gudmundsson bereits wieder bei seiner Familie in Island. Er musste ein wenig Abstand gewinnen. "Die dänische Handball-Nationalmannschaft zu verlassen, war eine große und schwere Entscheidung - aber es war die richtige Entscheidung", sagte der 55-Jährige im exklusiven Gespräch mit dieser Zeitung und wirkte ganz entspannt.

Im Sommer 2017 wird der ehemalige Coach der Rhein-Neckar Löwen seine Tätigkeit beim Olympiasieger beenden. Doch was kommt danach? Wird er etwa Trainer der deutschen Nationalmannschaft, die wahrscheinlich einen Nachfolger für Dagur Sigurdsson braucht? "Ich habe den DHB informiert, dass ich ein Angebot habe", bestätigte der Europameister-Coach gestern. Die kommenden Wochen werde er nun nutzen, um Klarheit zu schaffen.

Gudmundsson aber lacht - und lässt sich nichts entlocken. "Ich habe mich zum Abschied aus Dänemark entschieden, weil ich etwas anderes machen möchte. Ich habe aber keine Anfrage und kein Angebot eines anderen Klubs oder Nationalverbandes. Ich habe diese Entscheidung getroffen, ohne dass ich schon eine Aussicht auf eine andere Aufgabe habe", sagte der Isländer - nicht ohne die DHB-Auswahl zu loben.

Respekt vor Sigurdsson

"Die deutsche Mannschaft ist ein interessantes Team mit einer großartigen Perspektive", sagte Gudmundsson und betonte: "Aber Stand heute ist es die Mannschaft von Dagur Sigurdsson, der eine großartige Trainerleistung vollbracht hat und dafür viel Anerkennung verdient. Und so lange Dagur nicht seine Entscheidung getroffen und seinen möglichen Abschied verkündet hat, werde ich mich nicht dazu äußern, ob ich mir die Aufgabe als deutscher Bundestrainer vorstellen kann. Das gehört sich nicht. Ich habe großen Respekt vor Dagur und seiner Arbeit."

Zum Abschied aus Dänemark hat sich Gudmundsson bewusst und nach reiflicher Überlegung entschieden. "Handball ist in Dänemark ein Riesenthema, der mediale Druck ist sehr groß. Aber mit dem Olympiasieg haben wir etwas Großartiges geschafft und die großen öffentlichen Erwartungen erfüllt, deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Arbeit, die aber auch nicht immer einfach war", sagte der Erfolgstrainer und sprach von "merkwürdigen Dingen, die passiert sind." Es sei um Anstand und Respekt gegangen.

Dazu dürfte die Geschichte mit Ulrik Wilbek gehören. Der mittlerweile zurückgetretene Sportdirektor des dänischen Verbandes soll sich bei den Olympischen Spielen in Rio nach der Vorrunden-Niederlage gegen Kroatien hinter Gudmundssons Rücken mit ausgewählten Spielern getroffen haben. Laut dänischen Medien wurde über die Arbeit des Trainers und die Möglichkeit einer Entlassung gesprochen. Wenig später holte Gudmundsson dann Olympia-Gold, Wilbek ging.

Und nun ist auch Gudmundsson weg, der möglicherweise in vier Jahren mit dem DHB Olympia-Gold anstrebt. Der Verband hat nämlich erste Absagen für eine eventuelle Sigurdsson-Nachfolge kassiert. Ljubomir Vranjes (Flensburg) und Alfred Gislason (Kiel) erhalten von ihren Klubs keine Freigabe für eine Bundestrainer-Tätigkeit, berichtete der "SID". Die Liste von DHB-Vize Bob Hanning wird also kürzer - und vielleicht steht schon bald Gudmundssons Name ganz oben.