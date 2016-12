Die Andy-Schmid-Gala

Mannheim. Die Rhein-Neckar-Löwen haben das Heimspiel gegen Hannover Burgdorf mit 34:30 gewonnen. Die Löwen brauchten in der heimischen Arena eine Viertelstunde, um sich von Hannover abzusetzen. Der deutsche Meister lag nach zehn Minuten (5:7) mit zwei Toren hinten, kam dann aber in Tritt. Nach der ersten Hälfte führten die Gastgeber mit 18:13.

In der zweiten Halbzeit gelang es den Löwen sogar, die Führung weiter auszubauen. Andy Schmid, Kapitän der Löwen und der beste Spieler auf dem Feld, hatte nach 45 Minuten bereits sein zehntes Tor zum 27:20 geworfen - insgesamt traf er elf mal. In der Schlussphase setzte Hannover die Gastgeber noch einmal unter Druck, kam zwischenzeitlich auf drei Tore an die Löwen heran. Am Ende gelang es dem Team Nikolaj Bredahl Jacobsen das Ergebnis über die Zeit zu retten. Sein Team bleibt damit dem neuen Tabellenführer Flensburg-Handewitt auf den Fersen, der mit einem Heimsieg gegen GWD Minden (30:23) den vorherigen Spitzenreiter THW Kiel ablöste. (tns)