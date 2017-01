Die Sehnsucht nach einer großen Geschichte

Patrick Groetzki kämpft um seinen Stammplatz im DHB-Team. © dpa

Rouen. Jahrelang war er nicht nur eine Stammkraft, sondern ein unverzichtbarer Leistungsträger in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Rechtsaußen Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen spielte einfach immer - und wäre ganz sicher auch vor einem Jahr bei der Europameisterschaft die Nummer eins auf seiner Position gewesen, wenn er sich nicht kurz vor Turnierbeginn einen Wadenbeinbruch zugezogen hätte. Der EM-Traum platzte und Deutschland holte sensationell den Titel, auch weil sein Vertreter Tobias Reichmann vollkommen unerwartet ein ganz starkes Turnier spielte und danach weiter auftrumpfte.

Plötzlich war Groetzkis Stammplatz futsch, sein großer Olympia-Traum erfüllte sich auch nur bedingt. Der Löwe stand zwar im Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz und wurde früh im Turnier gegen Rückraumspieler Steffen Weinhold ausgetauscht. "Das hat schon sehr weh getan. Rio werde ich nicht in guter Erinnerung behalten", gibt der Linkshänder zu, der aber keine Probleme damit hat, Reichmanns Leistungen anzuerkennen: "Es steht außer Frage, dass Tobias ein überragendes Jahr hinter sich hat. Seine Trefferquote war sensationell, er hat Olympia-Bronze geholt, die EM und die Champions League gewonnen."

Momentan besser als Reichmann

Und so reiste Groetzki erst einmal als Nummer zwei auf der Rechtsaußenposition zur WM-Vorbereitung an, stellte aber da schon klar, sich mit seiner Rolle als Ersatzmann "nicht zufrieden" geben zu wollen. Im Gegenteil: Er war gewillt, sich seinen Platz zurückzuholen und kündigte an, sich "aufzudrängen und Gas zu geben".

Reichmanns Probleme mit der Wadenmuskulatur erleichterten es dem Löwen, sich wieder in Stellung zu bringen. In den Tests gegen Rumänien und Österreich spielte er drei von vier Halbzeiten, in der kniffligen WM-Auftaktpartie gegen Ungarn stand der Pforzheimer 60 Minuten auf dem Feld. Momentan scheint er in der Gunst von Bundestrainer Dagur Sigurdsson leicht vor Reichmann zu stehen, auch wenn dieser am Sonntag gegen die international zweitklassigen Chilenen ran durfte. Der Linkshänder nutzte die Chance zur Eigenwerbung indes nicht, der sonst so abschlussstarke Mann vom polnischen Champions-League-Sieger Vive Tauron Kielce ließ ungewohnt viele Chancen aus.

"Ich habe Nachholbedarf"

"Wir werden Tobias und mich brauchen. Fast keiner kann in einem Turnier in jedem Spiel sein Topniveau erreichen", sagt Groetzki, der mit seinen 27 Jahren schon zu den erfahrenen Profis in der deutschen Rasselbande gehört. 104 Länderspiele hat er bereits bestritten.

"Die 100er-Marke zu erreichen, davon habe ich immer geträumt. Und ich muss sagen, dass es ganz schön schnell ging, zumal wir uns nicht für alle Turniere qualifiziert haben", sagt Groetzki beim Blick zurück. "Leider waren wir nie so mega-erfolgreich. Ausgerechnet als es dann mit dem EM-Sieg geklappt hat, fehlte ich verletzt."

Platz fünf bei der Weltmeisterschaft 2013 war sein bestes Ergebnis mit der DHB-Auswahl, im damaligen Viertelfinale gegen Gastgeber Spanien avancierte aber ausgerechnet der Mann von den Rhein-Neckar Löwen zur tragischen Figur, als er zahlreiche dicke Möglichkeiten ausließ. In der öffentlichen Wahrnehmung war Groetzki fortan und trotz seiner konstant herausragenden Leistungen im Klub der Mann mit der Zitterhand.

Keine Frage: Die großen Siegergeschichten wurden in der Nationalmannschaft noch nicht über ihn geschrieben, seine DHB-Karriere ist unvollendet. Groetzki setzt nun alles daran, das zu ändern: "Was Medaillen angeht, habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf."