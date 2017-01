Ein Paradiesvogel, ein Flaschenwerfer und der Traum aller Schwiegermütter

Rouen. Wer sind sie eigentlich genau, diese selbst ernannten "Bad Boys" (Bösen Jungs)? Und vor allem: Wie ticken sie? Oliver Roggisch, Teammanager der deutschen Handball-Nationalmannschaft und Sportlicher Leiter des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, stellt im Gespräch mit dieser Zeitung die 15 deutschen Spieler vor, die Dagur Sigurdsson vorerst nominiert hat. Der Bundestrainer kann im Laufe des Turniers noch einen 16. Profi dazunehmen und zwei Akteure austauschen.

Andreas Wolff (Torwart, THW Kiel, 25 Jahre): "Der Lautsprecher unserer Mannschaft. Er will den größtmöglichen Druck haben und macht sich diesen selbst. Andy hat vor einem Jahr den EM-Titel schon vor unserem ersten Gruppenspiel gefordert. Er ist ein sehr extrovertierter Typ und natürlich ein herausragender Torwart, der für seine 1,98 Meter extrem beweglich ist."

Silvio Heinevetter (Torwart, Füchse Berlin, 32 Jahre): "Unser Paradiesvogel. Ein Torwart, der auch mal einfach ein Spiel für sich alleine spielt und es dann auch gewinnt, weil er nicht mit dem Block zusammenarbeitet. Er ist einfach anders als viele andere Schlussmänner. Seine Bewegungen und Techniken sind nicht alltäglich - und das macht ihn unberechenbar."

Patrick Wiencek (Kreisläufer, THW Kiel, 27 Jahre): "Der liebste Mensch der Welt und ein richtig guter Typ. Er hat sehr hart an seiner Statur gearbeitet und ist mit seinem Körper eigentlich nicht zu verteidigen. Wenn Patrick den Ball hat, fällt ein Tor oder es gibt Siebenmeter. Er ist außerdem ein wichtiger Baustein in unserem Abwehr-Bollwerk."

Jannik Kohlbacher (Kreisläufer, HSG Wetzlar, 21 Jahre): "Ein Maschine im Kraftraum, dort macht ihm keiner was vor. Beim Bankdrücken sind 150 oder 160 Kilo kein Problem für ihn. Er hat ein wahnsinniges Kreuz und richtig Power."

Julius Kühn (Rückraum, VfL Gummersbach, 23 Jahre): "Kam im vergangenen Jahr mitten im Turnier zur EM und spielte so, als sei er schon immer dabei gewesen. Sein Wurf ist natürlich eine Waffe und ein Geschenk für unsere Mannschaft. Seine einfachen Tore brauchen wir."

Finn Lemke (Rückraum, SC Magdeburg, 24 Jahre): "Ein Riesentyp - und das nicht nur wegen seiner 2,10 Meter. Seine verhältnismäßig kleinen Füße (Schuhgröße 45) passen irgendwie nicht zu seinen Körper. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. In modischer Hinsicht ist das aber natürlich ein Vorteil. Denn er hat keine großen Probleme, neue Schuhe zu finden. Ansonsten ist Finn ein feiner Kerl, der sich sozial engagiert und immer weit über den Handball hinaus schaut. Er würde für diese Mannschaft alles tun, macht sie heiß und wirft vorm Spiel schon einmal ein paar Flaschen und Becher durch die Kabine, um Emotionen reinzubringen. Wenn man von Führungsspielern spricht, geht Finn als Paradebeispiel durch. Seine Entwicklung ist fantastisch."

Steffen Fäth (Rückraum, Füchse Berlin, 26 Jahre): "Nach außen hin ein zurückhaltender Typ und als zweifacher Vater ein absoluter Familienmensch. Aber innerhalb der Mannschaft ist er gar nicht so ruhig. Steffen war einer der besten Spieler bei der EM. Er ist taktisch gut geschult, spielerisch stark und hat einen harten Wurf. Leider kam Steffen in Berlin nicht so viel zum Einsatz. Trotzdem vertrauen wir ihm. Denn wir glauben, dass er sich bei uns freispielt."

Paul Drux (Rückraum, Füchse Berlin, 21 Jahre): "Hat seine Schulteroperation unfassbar gut weggesteckt. Er ist eines der größten Talente im deutschen Handball, wenn man überhaupt noch von Talent bei ihm sprechen kann. Über diesen Status ist er eigentlich längst hinaus. Paul hat einen guten Wurf und ein starkes Eins-gegen-eins. Mit seinen 21 Jahren gehört er zu unseren jungen Küken, aber er spielt schon abgezockt wie ein alter Hase. Das ist in diesem Alter außergewöhnlich und das habe ich so auch noch nicht gesehen."