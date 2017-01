Eine Mannschaft verneigt sich vor ihrem Kapitän

Uwe Gensheimer erhält von seinen Mitspielern viel Unterstützung. © dpa

Rouen. "Respekt". Seit Tagen fällt bei der Handball-Weltmeisterschaft dieses eine Wort. Im Medienzentrum. In der Halle. Im Hotel der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Und immer geht es dann um Uwe Gensheimer. Gegen Ungarn glänzte der Mannheimer mit 13 Treffer, beim gestrigen 35:14-Erfolg über Chile legte der 30-Jährige noch einmal vier Siebenmeter-Tore nach - und das alles nur wenige Tage nach dem überraschenden Tod seines Vaters Dieter.

Gensheimers Mitspieler bewundern den langjährigen Kapitän der Rhein-Neckar Löwen, der nach der schockierenden Nachricht nicht mit der Mannschaft nach Rouen reiste und erst am Donnerstag zum Team stieß, um dann sofort als Führungsfigur und Torjäger zu glänzen. "Viele Spieler wären nicht einmal zu so einem Turnier angereist. Dass er das so gemacht hat, ist einfach überragend, Weltklasse", sagte Rückraummann Steffen Fäth: "Die letzten Tage waren sicherlich sehr, sehr schwer für ihn. Das hat mich persönlich mitgenommen. Umso höher ist Uwes Leistung einzuschätzen."

Emotionale Ansprache

Direkt nach seiner Ankunft in Frankreich hatte Gensheimer emotional zur Mannschaft gesprochen und von den Kollegen eingefordert, ganz normal mit ihm umzugehen. "Uwe hat eine großartige Ansage gemacht, was seinen Charakter nur unterstreicht", lobte Torwart Andreas Wolff den Rechtshänder und meinte mit Blick auf dessen Gala gegen Ungarn: "Nach diesem Schicksalsschlag solch ein Spiel abzuliefern, da kann ich nur den Hut ziehen. Uwe hat gezeigt, warum er Kapitän der Nationalmannschaft und einer der weltbesten Spieler ist."

Keine Frage: Die Mitspieler verneigen sich nicht nur, sie schauen auch zu ihrem Anführer auf, vielleicht sogar mehr denn je - und sie wollen helfen.

Kurze Rückkehr nach Mannheim

"Wenn er reden will, bin ich für ihn da", sagt Patrick Groetzki, der neun Jahre zusammen mit Gensheimer bei den Löwen spielte und eng mit ihm befreundet ist. In Heidelberg waren sie einst Nachbarn, in der Nationalmannschaft teilen sie das Zimmer. "Natürlich sind bei Uwe Emotionen dabei, aber er hat gezeigt, dass er sich sehr gut auf den Sport konzentrieren kann." Das sieht auch Teammanager Oliver Roggisch so: "Die Abwechslung bei der Nationalmannschaft tut ihm vielleicht ganz gut, wenngleich ich nicht wissen oder nachvollziehen kann, wie Uwe sich fühlt. In kurzer Zeit wird man solch einen Schicksalsschlag sicherlich nicht verarbeiten können."

Klar ist, dass Gensheimer die Mannschaft in dieser Woche noch einmal verlassen wird. Am Donnerstag findet laut Traueranzeige die Beerdigung statt. Theoretisch würde er dann keine Begegnung verpassen, weil Deutschland in dieser Woche am Dienstag (17.45 Uhr gegen Saudi-Arabien), Mittwoch (17.45 Uhr gegen Weißrussland) und Freitag (17.45 Uhr gegen Kroatien) spielt. DHB-Vizepräsident Bob Hanning gewährt dem Weltklasse-Linksaußen in dieser Angelegenheit aber verständlicherweise alle Freiheiten: "Den Zeitpunkt, sich wichtigeren Dingen als Handball zuzuwenden, bestimmt Uwe ganz allein."