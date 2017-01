Glandorf – als sei er nie weg gewesen

Kassel. Holger Glandorf hatte Spaß. Das war ihm anzusehen, das war zu spüren. Nach zweieinhalb Jahren Pause trug der eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Weltklasse-Rückraumspieler gestern Abend wieder das DHB-Trikot. Beim 33:16 (17:11)-Sieg im WM-Test über Österreich stand der Linkshänder überraschend auf dem Feld - und spielte so, als sei er nie weg gewesen. "Die Mannschaft hat es mir sehr einfach gemacht", sagte der Rückkehrer: "Und wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht."

Gewiss: Mit seinem Comeback war insgeheim zu rechnen, spätestens während der WM in Frankreich hatte man den Flensburger zurück im Dress der Nationalmannschaft erwartet. Zu groß ist nach den Verletzungen von Steffen Weinhold und Fabian Wiede die Personalnot auf der halbrechten Position, zu hoch Glandorfs Qualität. Dass Bundestrainer Dagur Sigurdsson seine "Geheimwaffe" aber schon gegen Österreich zurück ins Aufgebot holt, kam überraschend. Der 33-Jährige sollte sich einspielen mit den Kollegen und an der Feinabstimmung arbeiten, reiste nach seinem 168. Einsatz für Deutschland aber erst einmal wieder zurück nach Flensburg und wird auch nicht den Trip mit dem Europameister morgen Richtung WM-Vorrundenspielort Rouen antreten.

Der wurfgewaltige Rückraumspieler soll sich noch ein wenig ausruhen, während des Turniers wird er aber ziemlich sicher wieder zum Team stoßen, sonst hätte der gestrige Einsatz keinen Sinn gemacht. "Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin zu helfen, wenn Not am Mann ist. Dieser Fall ist nun eingetreten und mein Wort halte ich", sagte Glandorf und erklärte, dass es bislang keine Pläne für einen WM-Einsatz gibt.

Deutschland: Wolff (THW Kiel), Heinevetter (Füchse Berlin), - Lemke (SC Magdeburg), Wiencek (THW Kiel) 2, Reichmann (KS Vive Kielce) 4/2, Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) 3, Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) 2, Dahmke (THW Kiel) 2, Kühn (VfL Gummersbach) 3, Glandorf (SG Flensburg-Handewitt) 3, Drux (Füchse Berlin) 2, Ernst (VfL Gummersbach) 2, Fäth (Füchse Berlin) 4, Kohlbacher (HSG Wetzlar) 4, Pieczkowski (SC DHfK Leipzig) 2 Österreich: Bauer, Aleksic, Santos 1/1, Bilyk 8, Bozovic 4, Hermann, Frimmel 1/1, Klopcic, Bammer, Zeiner, Schopf, Jelinek 1, Breg, Schiffleitner, Wagner, Neuhold 1, Kirveliavicius. Schiedsrichter: Christoph Immel, Ronald Klein (Deutschland). Zuschauer: 4337 (ausverkauft). Strafminuten: - / 2.

Das dürfte sich aber bald ändern. Bundestrainer Sigurdsson beorderte vorsorglich nur 15 statt der 16 möglichen Spieler in sein WM-Aufgebot, aus dem Kader wurden Jens Schöngarth, Erik Schmidt und Phillip Weber gestrichen. Einer Nachnominierung von Glandorf steht somit nichts mehr im Weg, außerdem kann Sigurdsson während des Turniers noch zwei Spieler tauschen.

Es hätte gestern also alles so schön sein können beim DHB, wenn da am Sonntag nicht diese erschütternde und traurige Nachricht aus Mannheim gekommen wäre. Dieter Gensheimer, Vater des langjährigen Löwen-Stars Uwe Gensheimer, starb völlig überraschend. Teammanager Oliver Roggisch fuhr den DHB-Kapitän umgehend nach Hause zu seiner Mutter Marcela, der Weltklasse-Linksaußen verpasste logischerweise den Test gegen Österreich. "Ich werde am Mittwoch mit Uwe sprechen und dann überlegen wir, wie es weitergeht. So wie ich ihn kenne, wird er die WM spielen wollen. Aber ich muss erst einmal abwarten, was Uwe sagt", meinte ein ebenfalls von der schockierenden Todesnachricht mitgenommener Roggisch.

Am Freitag (17.45 Uhr) starten die Deutschen gegen Ungarn in die WM, die Begegnung gegen Österreich ließ einige Rückschlüsse auf die Startformation zu. Auf der Mitte agierte erneut Simon Ernst, der 22-jährige Gummersbacher dürfte somit auch als Nummer eins auf der Spielmacherposition in die WM starten.

Nach einem 2:5-Rückstand (8.) drehten die Deutschen die Begegnung gegen Österreich sehr schnell. Passenderweise traf Glandorf zum 6:6 (15), bei seinem 20-minütigen Einsatz folgten noch zwei weitere Treffer von ihm. Keine Frage: Der Linkshänder ist in WM-Form.