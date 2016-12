„Haben Potenzial für den Titel“

Uwe Gensheimer macht sich locker. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft will bei der WM in seiner neuen Heimat Frankreich eine gute Rolle spielen.

Kaiserau. Die Zeit drängt. Und deswegen gab es auch keine große Pause. Nicht einmal 48 Stunden nach dem letzten Bundesligaspiel beim SC Magdeburg startete gestern Patrick Groetzki von den Rhein-Neckar Löwen mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung.

"Der Übergang ist schon krass, echt brutal", meinte der Rechtsaußen im Sportcentrum Kaiserau. Hier am östlichen Rande des Ruhrgebietes und passenderweise mitten in einer alten Bergarbeiter-Siedlung steht in den nächsten Tagen echte Schufterei an. "Jetzt werden wir Gas geben", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson, dem die immense Belastung seiner Stars durchaus bewusst ist: "Alle brauchen Regeneration, aber ein paar Sprints müssen sein."

Bereits am 13. Januar starten die Deutschen in Rouen gegen Ungarn in die WM. "Es ist wahrscheinlich die kürzeste Turniervorbereitung aller Zeiten. Wir müssen ganz schnell reinkommen und unseren Rhythmus finden", sagte Sigurdsson mit Blick auf die nächsten 14 Tage.

Glandorf steht parat

Klar ist: Nach dem sensationellen EM-Triumph in diesem Jahr fahren die Deutschen in einer neuen Rolle nach Frankreich. "Die anderen Nationen werden uns nennen, wenn es um die Favoriten geht", sagte Kapitän Uwe Gensheimer, der darüber aber nicht allzu viel nachdenkt: "Wir wollen auch in Frankreich wieder zu den Topteams gehören. Das ist unser Anspruch."

Beim EM-Sieg zu Beginn dieses Jahres fehlte der waschechte Mannheimer und Weltklasse-Linksaußen von Paris Saint-Germain ebenso verletzungsbedingt wie sein damaliger Löwen-Kollege Groetzki. Diesmal fallen ein paar andere Stars aus, besonders im rechten Rückraum wird es eng. Mit Steffen Weinhold und Fabian Wiede brechen zwei Leistungsträger weg, die jeweils ihren Anteil an EM-Titel und Olympia-Bronze hatten. Allerdings steht mit Holger Glandorf noch ein echter Hochkaräter im erweiterten 28-Mann-Aufgebot, eine Rückkehr des eigentlich zurückgetretenen Nationalspielers im Laufe des Turniers würde wohl niemanden mehr überraschen.

Wolff gewohnt optimistisch

Zunächst einmal setzt Sigurdsson aber auf die 18 Spieler, die er nach Kaiserau beordert hat. Ohnehin ist es nicht seine Art, über Verletzungen zu klagen oder mit dem Schicksal zu hadern. Es geht ihm darum, stets das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten zu machen. Bei der EM gelang ihm das glänzend, weshalb der Bundestrainer auch diesmal Ruhe bewahrt: "Oft waren wir schlechter als diesmal besetzt. Ich mache mir da keine großen Sorgen. Es ist nichts Neues, dass Spieler ausfallen."

Und deswegen gehen die DHB-Asse auch mit viel Selbstvertrauen in das nächste Turnier - allen voran Torwart Andreas Wolff, der für seine grenzenlose Zuversicht mittlerweile bekannt ist und genau deshalb einen gewissen Kult-Status genießt. "Wir haben das Potenzial für den Titel", sagte der Schlussmann des THW Kiel und erinnerte damit an seine Aussagen aus dem Dezember 2015. Damals hatte er zum Erstaunen der breiten Öffentlichkeit erklärt: "Wir wollen Europameister werden." Wenige Wochen später wurde der Keeper im Finale gegen Spanien zum Matchwinner - und hielt als einer der Könige von Krakau die Trophäe in die Höhe . . .