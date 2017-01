Karriere auf Umwegen

Spielfreudig und wurfgewaltig: Steffen Fäth. © dpa

Rouen. Eine großartige Laufbahn wurde Steffen Fäth schon früh prophezeit. Der junge Mann aus Frankfurt brachte unheimlich viel Talent mit, stach sogar in den deutschen Handball-Auswahlmannschaften hervor. Und so verwunderte es nicht, dass er 2008 als wertvollster Spieler der Jugend-EM ausgezeichnet und 2010 zum weltbesten Nachwuchsspieler gekürt wurde. "Damals hat man sich gefreut, aber diese Ehrungen bedeuten für die spätere Karriere nichts. Man wird deswegen nicht zwangsläufig Bundesligaprofi", sagt der heute 26-Jährige.

Fäth weiß, wovon er spricht und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass er in diesen Tagen mit der Nationalmannschaft um den WM-Titel in Frankreich spielt. Der Halblinke sitzt locker und entspannt in der Lobby des deutschen Teamhotels, er trinkt einen Espresso und blickt ein wenig zurück auf die Anfänge seine Profi-Karriere, die längst nicht so reibungslos verlief, wie es vor einigen Jahren vorausgesagt wurde.

2018 Rückkehr zu den Löwen

2008 kommt der Hochbegabte zu den Rhein-Neckar Löwen. Der Klub befindet sich im Umbruch, nach wenigen Spieltagen kommt Wolfgang Schwenke als neuer Trainer für Iouri Chevtsov. Investor Jesper Nielsen gibt zudem das Ziel aus, der weltbeste Verein zu werden. Für einen wie Fäth ist da eigentlich kein Platz. Denn es sollen keine Spieler entwickelt, sondern Stars gekauft werden. "Es war eine andere Zeit mit einer anderen Philosophie", sagt der Frankfurter, der nach einem Jahr die Löwen wieder verlässt. Allerdings geht er ohne Groll: "Ich habe ein paar Spiele gemacht und mich extrem entwickelt. Die Trainingseinheiten mit all diesen guten Spielern haben mich besser gemacht. Die eine Saison war kein Fehler, sondern eine gute Erfahrung. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man mehr spielen will."

Doch auch beim VfL Gummersbach sitzt er meistens auf der Bank. Die zwölf Monate beim oberbergischen Traditionsverein sind ein verschenktes, ein verlorenes Jahr. Mit dem strengen Trainer Sead Hasanafendic und dessen barscher Art hat der zurückhaltende Fäth ("Man muss nicht laut sein, um das richtige zu sagen") Probleme. "Die Zusammenarbeit mit ihm war eine richtige Katastrophe. Wir waren vier oder fünf junge Spieler im Kader, er hat uns aber nie mit unseren Namen angesprochen", erinnert sich der Hesse: "Hasanafendic hat immer nur Junge gerufen und es haben sich vier oder fünf Spieler umgedreht. Keiner wusste, wer gemeint ist." Sein Trainer sagt damals nur: "Die Welt ist hart - da muss Steffen sich beweisen."

Das macht Fäth auch, aber eben nicht in Gummersbach. Er zieht wieder zurück Richtung Heimat und wechselt 2010 zur HSG Wetzlar. Die Anfänge sind schwierig. Coach Gennadij Chalepo wirft dem Rückraummann immer wieder vor, zu wenig an sich zu arbeiten. Und er traut dem sensiblen Rechtshänder nicht zu, in der Abwehr zu spielen.

So läuft das eineinhalb Jahre - doch dann geht es plötzlich wieder steil bergauf. Fäths Rettung heißt Kai Wandschneider, der im März 2012 bei der HSG als Trainer übernimmt und das Potenzial in dem immer noch jungen Spieler sieht. "Er hat mir vertraut. Ich durfte Fehler machen und trotzdem spielen. Auch in der Abwehr", sagt der 1,94-Meter-Mann. In seiner Stimme schwingen Dankbarkeit und Respekt mit. Denn Fäth weiß: Er wäre ohne Wandschneider heute nicht der Spieler, der er ist.

Der zweifache Vater gehört längst zu den zentralen Figuren in der Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson, beim EM-Sieg 2016 spielte er ein herausragendes Turnier. Im vergangenen Sommer machte Familienmensch Fäth logischerweise den nächsten Karriereschritt und schloss sich dem Spitzenklub Füchse Berlin an, 2018 kehrt er wegen eines Krankheitsfalls im engsten Familienkreis zu den Löwen zurück. Er möchte näher bei seinen Eltern in der hessischen Heimat sein. "Sie haben die Grundlage dafür gelegt, dass ich meinen Traum leben kann", sagt Fäth. Die Namen seines Papas (Michael) und seiner Mama (Daniela) hat er sogar auf seinem Oberarm tätowiert.

Superstar als Lehrmeister

Außer Frage steht, dass seine Eltern sehr stolz auf ihren Sohn sind. Denn aus ihm ist ein kompletter Spieler geworden. Ein Mann, der nicht nur zu einem guten Abwehrmann reifte, sondern auch sein Offensivrepertoire erweiterte. Früher war er es, der auf der Halbposition in Szene gesetzt werden musste, um seine Wurfgewalt zu nutzen. Sein Spiel war ein bisschen eindimensional, vielleicht sogar berechenbar. Jetzt glänzt er selbst als Regisseur mit feinen Anspielen und gutem Auge - was der Rechtshänder einem Transfercoup der HSG zu verdanken hat.

Denn in der hessischen Provinz ließ Ivano Balic, einer der schillerndsten Figuren und besten Spieler im Welt-Handball, seine imposante Karriere ausklingen. Der einstige kroatische Superstar dirigierte jahrelang mit unglaublicher Leichtigkeit seine Mannschaften, in Wetzlar nahm er sich des jungen Fäth an, ehe Balic 2015 seine Karriere beendete. "Wir konnten uns gut leiden und ihm hat es Spaß gemacht, mir zu helfen. Durch ihn habe ich gelernt, Handball richtig zu spielen", sagt 26-Jährige, der die Freundschaft mit Balic pflegt. Während der WM haben sie bereits miteinander gesprochen, am Freitag sehen sie sich sogar in der Halle beim Spiel der Deutschen gegen Kroatien. Balic gehört zur Verbandsdelegation des Gegners - und wird es vielleicht für 60 Minuten bereuen, seinem Kumpel so viel gezeigt zu haben.