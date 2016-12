Löwen siegen gegen HBW Balingen-Weilstetten

Löwen-Coach Nikolaj Jacobsen freute sich am Ende, musste zwischendurch aber auch bangen. (Archivbild) © dpa

Balingen. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Samstagabend gegen HBW Balingen-Weilstetten mit 28:33 klar gewonnen. Bereits in der ersten Halbzeit vor 2350 Zuschauern mit 15:17 in Führung gegangen, mussten die Löwen in Balingen bangen. In der 52. Minute verkürzten die Gastgeber auf 26:27. Gudjon Valur Sigurdsson erzielte acht Treffer für die Löwen. Auch Spitzenreiter Flensburg setzte sich bei Schlusslicht Bergischer HC mit 32:29 (15:14) durch und führt die Liga mit 28:2 Zählern vor den punktgleichen Löwen an. fhe/sid