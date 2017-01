Nationalspieler Paul Drux (rechts) gibt es während der WM nicht im Fernsehen zu sehen. © dpa

Mannheim. Plötzlich war der Jubel groß. Zumindest beim Deutschen Handball-Bund. Und auch beim Sponsor DKB, dem zweifelsohne ein riesiger Marketing-Coup gelang. Die Deutsche Kreditbank zeigt die WM kostenlos auf ihrer Internetseite und wurde von DHB-Vize Bob Hanning stolz zum "Retter des deutschen Handballs" ernannt. Gewiss: Das musste er sagen. Doch auch Hanning weiß: Ganz so glorreich ist das Endresultat nicht, denn selbst eine Übertragung im Kinderkanal oder bei RTL Nitro wäre für die Reichweite besser gewesen als die jetzige Variante, die nicht mehr als eine Notlösung mit vielen Verlierern ist. Denn eines ist sicher: Die WM wird in Deutschland unterhalb des Radars der breiten Öffentlichkeit stattfinden. Vielleicht wäre der totale Blackout als heilsamer Schock da sogar besser gewesen, damit die Herren beim Weltverband IHF beim nächsten Rechte-Verkauf nicht nur die Dollar-Zeichen in den Augen haben.

Kein Wille, kein Weg

Fest steht: Dass nichts im Fernsehen übertragen wird, ist und bleibt ein Armutszeugnis. In Deutschland gibt es den wichtigsten Handball-Markt, die stärkste Handball-Liga und den größten Handball-Verband der Welt (767 000 Mitglieder, 4400 Vereine, 22 000 Mannschaften). Handball ist hier die zweitpopulärste Mannschaftssportart hinter Fußball, die Nationalmannschaft gehört zu den Titelfavoriten. Trotzdem gibt es nur Bewegtbilder im Internet. Das ist eine Blamage erster Güte. Mehr noch: Es ist ein Schlag ins Gesicht aller Fans.

Auf der "Anklagebank" sitzen der Rechte-Inhaber BeIN auf der einen Seite sowie die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF auf der anderen. Beide Parteien konnten sich nicht einigen, die Sichtweisen der zwei Lager sind für sich gesehen verständlich. Das katarische Unternehmen bezahlte satte 91 Millionen Dollar für die TV-Rechte an den Handball-Weltverband IHF und hatte in den Verhandlungen nichts zu verschenken. Es verlangte von den öffentlich-rechtlichen Sendern, dass diese ihre TV-Signale von der WM für Satelliten-Kunden verschlüsseln. BeIN hatte nämlich zuvor schon im europäischen Ausland und in Nordafrika lukrative und exklusive Pay-TV-Verträge für die Weltmeisterschaft abgeschlossen und wollte so verhindern, dass in diesen Ländern die Spiele der Deutschen plötzlich per Satellit über ARD und ZDF kostenlos zu sehen sind. Eine nachvollziehbare Sichtweise.

Wären ARD und ZDF dieser Forderung allerdings nachgekommen, hätten sie rund 18 Millionen Haushalte ausgeschlossen, die via Satellit ihre Programme empfangen. Auch in Deutschland. "Wir sind aber dringend darauf abgewiesen, alle deutschen Zuschauer zu erreichen", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Das klingt ebenfalls schlüssig. Denn wer seinen Rundfunkbeitrag bezahlt, will auch das komplette Programm angeboten bekommen.

Aber wie sagt man so schön: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Doch diesen Willen gab es bei BeIN, ARD und ZDF nicht, das jetzige Gejammer der deutschen Sender ist ohnehin nicht nachvollziehbar. Schon bei der WM 2015 galten die gleichen Bedingungen, auch damals bekamen die öffentlich-rechtlichen Sender nicht den Zuschlag. Sie wussten also zwei Jahre lang, welche technischen Voraussetzungen (Ausstrahlung nur in Deutschland) sie schaffen müssen. Doch es passierte nichts, stattdessen wurde gezaudert und gezockt. So wichtig waren ihnen die Rechte dann wohl doch nicht.

Nun macht es also ein Sponsor. Das ist mindestens gewöhnungsbedürftig, auf den ersten Blick sogar absurd. Denn muss der Zuschauer möglicherweise auch in Zukunft darauf hoffen, dass eine WM erst übertragen wird, wenn es sich für einen Sponsor lohnt? Und vor allem: Wie kritisch ist die Berichterstattung noch, wenn der Sponsor die Übertragung erst möglich macht? Auf die journalistische Distanz darf man gespannt sein, wenngleich in dieser Hinsicht die etablierten Medienunternehmen ARD/ZDF bei der Fußball-Nationalmannschaft zuletzt auch nicht gerade brillierten.

Profit statt Produkt

Doch der Fußball ist in Deutschland - egal bei welchem Sender - die heilige Kuh, der König. Da wird dann auch schon einmal ein U-19-Hallenturnier samt des Spiels zwischen den Mercedes-Werken Sindelfingen und Untertürkheim live übertragen. Wen interessiert da schon eine Handball-WM? "Der Fußball verdrängt alles", sagte Thorsten Storm, Manager des deutschen Handball-Rekordmeisters THW Kiel, kurz vor Weihnachten im Interview mit dieser Zeitung. Die fehlende Fernsehübertragung der Handball-WM bestätigt das nur - und doch haben die Handballer ihr TV-Desaster zum größten Teil selbst zu verantworten.

Der raffgierige Weltverband ist der Grund allen Übels und Kern des Problems. Er vergab die Fernsehrechte an BeIN, ohne Regeln und Bedingungen aufzustellen oder sich ein Mitspracherecht zu verschaffen. Es wurde einfach nur an der Preisschraube gedreht, weil es einzig und allein um Profit ging und nicht um das Produkt, schon gar nicht um das Spiel, die Fans oder die Sportart.

