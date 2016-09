Rhein-Neckar Löwen kassieren Niederlage

Mannheim. Meister Rhein-Neckar Löwen hat beim ersten Schlagabtausch in der Handball-Bundesliga gegen Herausforderer SG Flensburg-Handewitt eine deutliche Niederlage kassiert. Der hoch überlegene Vizemeister aus dem Norden gewann am Samstag in Mannheim verdient mit 22:17 (13:7) bei den chancenlosen Badenern und verteidigte die Tabellenführung. Bester Werfer bei den verlustpunktfreien Gästen war Holger Glandorf mit sieben Toren. Für die Löwen, die am vierten Spieltag erstmals in dieser Saison verloren, traf vor 10 258 Zuschauern Harald Reinkind (vier) am häufigsten. "Wir haben heute von A bis Z beschissenen Handball gespielt", sagte Löwen-Spielmacher Andy Schmid bei Sport1.

Die ersten 30 Minuten der Top-Partie Meister gegen Vize-Meister dürften ohne Zweifel als schlechteste Löwen-Halbzeit der noch jungen Saison verbucht werden. Vor allem im Abschluss hatten die Badener von Beginn an riesige Probleme und ließen durch Schmid und Sigurdsson nicht nur zwei Siebenmeter liegen, sondern hatten auch aus dem Rückraum und selbst frei aus der Nahwurfzone immer wieder Schwierigkeiten, den Ball am gewohnt starken SG-Keeper Mattias Andersson vorbeizubekommen. Das Torwart-Duell ging klar an die Nordlichter, die auch im Angriff den reiferen Eindruck machten, während die Badener entweder überhastet abschlossen oder - wie zum Beispiel mit dem siebten Feldspieler - dann wieder zeitweise viel zu statisch agierten. Außerdem hatten Spielmacher Andy Schmid wie auch Mads Mensah Larsen oder Alexander Petersson alles andere als einen Sahnetag erwischt.

Auch nach dem Wechsel stellte sich keine Besserung ein. Selbst in Überzahl, als die Chance bestand, sich selbst und die Halle nochmals wachzuküssen, vergab erst der enttäuschende Mensah Larsen unvorbereitet, Glandorf traf für die SG zum 9:16 und Kim Ekdahl du Rietz fabrizierte ein Stürmerfoul (38.) - allein diese Phase fasste die ganze Löwen-Misere in nur 120 furchtbaren Sekunden zusammen. "Unser Fehler war, dass wir nach dem Wechsel die Tore alle auf einmal aufholen wollten", monierte Nationalspieler Hendrik Pekeler den Löwen-Auftritt vor dem gegnerischen Tor. Da nutzte es auch nichts, dass sich die Abwehr klar steigerte und in der zweiten Halbzeit nur noch acht Treffer zuließ. (sid/th)