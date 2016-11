Spieler-Streik: Jano muss gehen

Ausgespielt: Die Spieler der SG Heddesheim stellten sich gegen ihren Trainer Peter Jano. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht. © Nix

Heddesheim. Diese Trennung vom Trainer war kurios und sicherlich nicht die feine Art: Peter Jano, bislang Trainer des Handball-Oberligisten SG Heddesheim, kam zum Training in die Halle - und es war niemand anwesend, außer einem Torhüter, der ihm ausrichten musste, dass auch niemand mehr kommen würde, solange er Trainer sei. Das saß! Die Abteilungsleitung gab dem Druck der Spieler nach, trennte sich vom sicherlich nicht unumstrittenen Trainer und sucht nun fieberhaft nach einem Nachfolger. Dass der erfahrene Martin Doll dauerhaft als Spielertrainer fungieren wird, ist nicht geplant. Aber immerhin: Bei der jüngsten 29:35 (14:15)-Niederlage beim TSV Blaustein hat das ganz ordentlich geklappt.

"Die Mannschaft hat in Blaustein sehr gut gekämpft und hat eine wirklich gute Leistung abgeliefert. Wir waren lange auf Augenhöhe", meinte der Sportliche Leiter der SGH, Thomas Schmid. Das größte Manko des Schlusslichts war die Chancenverwertung: "Wir hätten hier 35, 36 Tore machen müssen", so Schmid, der sich am liebsten gar nicht mehr mit der Trainerentlassung und ihren Umständen beschäftigen würde. "Natürlich war das nicht in Ordnung und wir hätten uns da auch einen anderen Weg gewünscht. Das wissen die Spieler inzwischen auch. Aber jetzt müssen wir einen Strich drunter machen, nach vorne schauen und irgendwie die Punkte holen, um den Klassenerhalt zu schaffen", so Schmid.

Am liebsten würde der Sportliche Leiter alsbald einen erfahrenen Trainer präsentieren, der das Schlusslicht nicht nur vor dem Abstieg bewahrt, sondern auch perspektivisch etwas bei der SGH gestalten möchte. "Das ist aber aktuell sehr schwierig. Wir sind am Sondieren", meint Schmid, dem die Strömungen innerhalb der Mannschaft gegen den Trainer natürlich nicht verborgen geblieben waren. "Dass es aber so eskalieren könnte, damit haben wir alle nicht gerechnet", gibt er zu, um von seiner Seite dem ehemaligen slowakischen Nationalspieler ein gutes Zeugnis auszustellen: "Ich bin überzeugt davon, dass wir ohne Peter Jano erst gar nicht aufgestiegen wären. Er ist ein Handball-Profi durch und durch."

Schmid weiß aber auch, dass Jano mit seiner fordernden Art nicht immer so gut ankam. Die Worte, die im Training und auch bei den Spielen fielen, waren teils deutlich. "Wenn Erfolg da ist, dann passiert gar nichts, dann hat der Trainer einfach Recht. Aber wenn man hinten steht, dann ist der Misserfolg oft ein Katalysator", so der Sportliche Leiter.

"Das ist unterste Schublade"

Peter Jano selbst ist weniger von der Trennung enttäuscht, als von der Art und Weise. "Wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, das passt so nicht mehr - dann wäre alles in Ordnung gewesen. So ist das Trainerleben. Aber sich zu verstecken und mir nicht einmal etwas ins Gesicht zu sagen, ist feige und unterste Schublade."

Im Zuge der Trennung von Peter Jano hat man in Heddesheim auch den bisherigen Co-Trainer Benjamin Weber freigestellt. "Wenn die Mannschaft so eine Aktion startet, dann ist das nicht nur ein Vertrauensbruch gegen den Trainer, sondern gegen das gesamte Gespann", begründet Thomas Schmid den zusätzlichen Schritt, der von den aufmüpfigen Spielern so explizit nicht gefordert wurde.